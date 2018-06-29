الجماهير "تحاصر" منزل محمد صلاح وأب "يعنف زوجته وبناته" بالسلاح في السعودية

الجماهير "تحاصر" منزل محمد صلاح وحرب هاشتاغات في مصر مع اقتراب ذكرى 30 يونيو/تموز، ودعوات لفتح الحدود الأردنية السورية أمام الفارين من من مدينة درعا، وغضب في السعودية بعد انتشار فيديو لـ "أب يعنف زوجته وبناته" بالسلاح.

الجماهير تحاصر منزل محمد صلاح

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بصور تظهر تجمهر الناس أمام منزل لاعب كرة القدم محمد صلاح.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صور تظهر جماهير تحتشد أمام منزل لاعب كرة القدم محمد صلاح بعد ساعات من عودته من روسيا ضمن المنتخب المصري الذي خسر مبارياته الثلاث في نهائيات كأس العالم 2018.

ووفقا لصحف محلية، فإن أعداد الوافدين على منزل صلاح تزايدت بعد نشر عنوان صلاح عبر الإنترنت وهو ما دفع بالشرطة للتدخل.

والتقط صلاح الصور مع المعجبين ووقع لهم على القمصان، في ظل تأمين الشرطة التي وضعت حاجزا بشريا بينه وبين الجماهير.

وتداول المغردون تلك الصور بكثافة واعتبروها خير دليل على تعلق المصريين بصلاح، لأنهم يرون فيه قدوة للشاب الطموح الذي لاحق حلمه رغم المصاعب التي واجهها.

#اب_يعنف_زوجته_وبناته بالسلاح

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطعا مصورا يظهر فيه رجل وهو يحمل سلاحا ويهدد به زوجته وبناته.

اهمل يوتيوب الرسالة التي بعث بها dream new تحذير: المحتوى من طرف ثالث قد يتضمن إعلانات نهاية يوتيوب الرسالة التي بعث بها dream new حقوق نشر الصورة dream new dream new

وعلى اثرها، انتشر هاشتاغ #أب_يعنف_زوجته_وبناته عبر الذي أعاد النقاش حول العنف الأسري في السعودية، في ظل غياب قوانين رادعة تجرم هذه التصرفات.

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الخميس، فتح تحقيق في محتوى الفيديو والتواصل مع المتضررين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @kabalkhail22 إشارة إلى المقطع المتداول #اب_يعنف_زوجته_وبناته فإن وحدات الحماية الاجتماعية تتحقق حاليا من المقطع، وتدعو من لديه معلومات عن هذه الحالة إبلاغ مركز التعرض للإيذاء على الرقم (1919) ليتم الوصول إلى الحالة.. — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) ٢٨ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @kabalkhail22 توصلت وحدة الحماية الاجتماعية في الرياض اليوم إلى صاحبة المقطع، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية الأسرة وسلامتها واستقرارها.

كما تم التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات الخاصة بتطبيق نظام الحماية من الإيذاء بحق الشخص المعنِّف لهن. — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) ٢٨ يونيو ٢٠١٨

وفي الوقت الذي طالب فيه مغردون بضرورة محاسبة الرجل وإسقاط نظام الولاية الذي يمنح الرجل سلطة مطلقة على المرأة، وصف آخرون الفيديو بالمفبرك واتهموا المعارضين للدين بالوقوف وراءه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nassearabolma #اب_يعنف_زوجته_وبناته

خروج هذا المقطع في هذا التوقيت الذي يطالب فيه البعض بإسقاط الولاية و ربط المقطع مع الموضوع يثير أكثر من علامة استفهام ؟ ؟؟

مثل من ربط عدم خروج النساء للقيادة بسبب رفض الولي و لذلك يطالبون بإسقاط الولاية ..

يبدوا أن أحجار الدومينو تتساقط — ناصر الناصر (@nassearabolma) ٢٨ يونيو ٢٠١٨

حرب الهاشتاغات بمصر

بعد أيام من انتشار هاشتاغ #ارحل_يا_سيسي، أطلق نشطاء مصريون هاشتاغ ممثالا بعنوان #ارحل_مش_عايزينك.

مصدر الصورة Getty Images

وتصدر الهاشتاغ قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً لساعات من تدشينه وحصد أكثر من 90 ألف تغريدة.

ومع اقتراب ذكرى 30 يونيو/ تموز 2013، وجه نشطاء انتقادات حادة إلى الحكومة المصرية عبر تدشين مجموعة هاشتاغات عددوا خلالها ما وصفوها بالخيبات التي منيت بها مصر في عهد السيسي كارتفاع الأسعار والتضييق على الحريات.

ووصف نشطاء هذه الهاشتاغات الأخيرة بالثورة الإلكترونية ودعوا لتكثيف التغريد بلغات أخرى لتدويل الحملة.

من جهة أخرى، يرى مغردون أن التظاهرات الإلكترونية لن تغير الواقع المزري الذي يعيشه المصريون منذ 30 يونيو/تموز ودعت للنزول للشوارع حتى يرحل النظام، وفق تعبيرهم.

في المقابل، عبر مغردون عن حبهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووقوفهم خلفه في الشدائد وأرفقوا تغريداتهم "#السيسي_زعيمي_وافتخر" و#السيسي_مش_هيرحل.

ووصف المتفاعلون مع #٣٠يونيه_حكايه_وطن ما حدث في 30 يونيو/تموز بالثورة التي أنقذت مصر من حكم الإخوان وأشادوا بسياسات السيسي وبالمشاريع الاقتصادية التي أنجزها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @medoesmaeil #٣٠يونيه_حكايه_وطن

فى ملحمة وطنية أذهلت العالم

وقت أن كتب الله لمصر النجاة

طالب الشعب بالحياة والجيش لبى نداه

نحن المصريون أخرجنا للعالم رؤية واضحة

أن مصر لن تقبل أن يحمكها أعداء

فخرج الشعب المصرى بكل تضحية وفداء

فلماذا قام الشعب بهذه الثورة العظيمة

التويتات مسلسلة pic.twitter.com/IrKFGpbRly — الصقر المصرى🇪🇬 (سارد الحقائق) (@medoesmaeil) ٢٨ يونيو ٢٠١٨

ودون مغردون ذكرياتهم عن أحداث يونيو/ تموز عبر هاشتاغ #كنت_فين_يوم_٣٠_يونيو الذي سجل أكثر من 11 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Otty1986 #٣٠يونيه_حكايه_وطن

التجسيد الحقيقي لكلمه ثورة شعبيه الشوارع والميادين كانت مليانه بالملايين ولم نجد حادث سرقه ولا تخريب ولا حرائق وده الفرق بين الثورة الشعبيه وإنتفاضه الحراميه — Otty3# تحيا_مصر (@Otty1986) ٢٨ يونيو ٢٠١٨

أردنيون "#افتحوا_الحدود لأهل درعا"

طالب مغردون أردنيون حكومتهم بفتح الحدود أمام السوريين الفارين من القصف الشديد على مدينة درعا السورية وتوجهوا صوب الحدود مع الأردن.

مصدر الصورة Twitter

وتصدر هاشتاغ #افتحوا_الحدود قائمة الهاشتاغات في الأردن بعد ارتفاع عدد المغردين الداعين لفتح الحدود.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد صرح في تغريدة له أن الأردن لم يعد قادرا على استقبال المزيد من اللاجئين السوريين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AymanHsafadi أدى الأردن دوره الإنساني كاملا نحو الأشقاء السوريين ويتحمل ما هو فوق طاقته في استقبال اللاجئين وعنايتهم. لكن المملكة لن تتحمل تبعات التصعيد في الجنوب ولن تستقبل المزيد. على المجتمع الدولي العمل لوقف التدهور والتعامل مع تلك التبعات في #سوريا ومن داخلها ومع المسؤولين عن التصعيد ٢/٢ — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) ٢٤ يونيو ٢٠١٨

و في ردهم على تصريحات الوزير التي وصفوها بالمخجلة، نشر نشطاء صورا لنازحين سوريين يتفرشون الأرض تحت الشمس الحارقة بعدما تقطعت بهم السبل.

وعبر الأردنيون عن عمق العلاقات بين الشعبين، السوري والأردني، وأعربوا عن استعدادهم لتقاسم منازلهم وطعامهم مع اللاجئين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sahar_alalami إلى السوريين عمومًا وأهلنا في #درعا خصوصًا، أنا أردنية وإغلاق الحدود لا يمثلني ولا يمثل كل مواطن أردني ضميره حي، أنتم إخوة لنا ونحن نشعر بوجعكم ونتألم لخوفكم ونبكي لموتكم. بيوتنا مفتوحة لكم ونقول لأصحاب القرار في وطننا #افتحوا_الحدود واحفظوا ما تبقى من إنسانيتكم. — سحر العَلمي (@sahar_alalami) ٢٨ يونيو ٢٠١٨

وسقط عشرات الضحايا، الخميس 28 يونيو/حزيران 2018، بغارات جوية استهدفت محافظة درعا، في حصيلة هي الأكثر دموية منذ بدء القوات الحكومية السورية هجومها على الفصائل المعارضة في المدينة.