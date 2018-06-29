"دنيانا": كان يا ما كان في قديم الزمان...

"كان يا ما كان في قديم الزمان" بهذه العبارة تبدأ الحكايا والقصص التي تربينا وكبرنا عليها. حكايا ألف ليلة وليلة مع شهرزاد وشهريار وحكايا البطولات والشجاعة مع عنترة بن شداد والظاهر بيبرس وأبي زيد الهلالي وغيرهم. في دنيانا هذا الأسبوع نناقش فن الحكواتي؛ ونتعرف أكثر على الحكواتي، تلك الشخصية التي أخذت على عاتقها أرشفة التاريخ الشفوي وضمان عدم زواله. الشخصية التي تعرفنا عليها في المقاهي الشعبية القديمة واليوم خرجت من هذه المساحة المحدودة.

في دنيانا حكواتيات وراويات من تونس وفلسطين ولبنان أخذن من هذا الفنّ هواية ومهنة. غُصْنَ في حكايا أجدادهن وأمهاتهن الشعبية وعملن على نقلها إلى الكبار والصغار. نتوقف في الحلقة أيضا عند الامثال الشعبية المتوارثة وأهميتها في مجتمعاتنا.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة رائدة القرمازي حكواتية من تونس، نسيم علوان حكواتية من لبنان، فداء عطايا حكواتية من فلسطين، وميلفينا أبو مراد كاتبة ومؤلفة كتاب "فسيفساء الحروف" من لبنان.

دنيانا الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.