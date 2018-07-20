بلا قيود" مع السياسي السوداني المخضرم الصادق المهدي"

أكد السياسي السوداني المخضرم الصادق المهدي انه يعتقد بأن منعه من دخول مصر تم بصفقة أمنية بين رئيسي جهازي الامن في كل من مصر والسودان.

وشدد المهدي في مقابلة مع برنامج "بلا قيود" على ان الكثيرين في مصر لم يؤيدوا هذا الاجراء الذي وصفه بالصفقة "المعزولة" والتي لا تتماشى مع المواقف السياسية لمصر تجاه المعارضين السودانيين المقيمين فيها على حد تعبيره.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .