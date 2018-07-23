رقصة "كيكى" تجتاح العالم
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رقصة "كيكى" تجتاح العالم

  • 23 يوليو/ تموز 2018

تحدي "كيكى" يجتاح العالم ويتصدر مواقع التواصل الاجتماعي على غرار تحديات عالمية انتشرت خلال السنوات الماضية. فما قصة هذا التحدي وكيف بدأ؟

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