بلا قيود" مع د. نجيب غانم عضو البرلمان اليمني عن حزب الإصلاح"

نفى د. نجيب غانم عضو البرلمان اليمني عن حزب التجمع اليمني للإصلاح أن تكون للتجمع أي علاقة مع جماعة الاخوان المسلمين.

وقال د. نجيب غانم في مقابلة مع برنامج "بلا قيود" ان التجمع مشكل من مجموعة من الكيانات التي قد يكون لبعض عناصرها جذور سابقة مع حركة الاخوان المسلمين في اليمن، لكن الوزير السابق شدد على ان اعضاء التجمع ومنذ تأسيسه له كيانه المستقل ولا يرتبط باي روابط مع حركة الاخوان المسلمين.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .