"بلا قيود" مع انجلينا تينج رئيس لجنة الامن والدفاع في الحركة الشعبية في جنوب السودان

تناولت انجلينا تينج رئيس لجنة الامن والدفاع في الحركة الشعبية في جنوب السودان المعارضة في لقائها مع برنامج بلاء قيود بعض ملاح ملف تقاسم السلطة في جنوب السودان حيث اتفقت الاطراف المختلفة على ان يتولى سلفا كير ميارديت رئاسة البلاد وتنال حكومته ايضا منصبي النائب الثاني والرابع بينما يعود رياك مشار الى منصبه السابق كنائب اول للرئيس وتتولى اطراف المعارضة الاخرى الموقعة على الاتفاق منصب النائب الثالث.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .