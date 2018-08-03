بلا قيود" مع انجلينا تينج رئيس لجنة الامن والدفاع في الحركة الشعبية في جنوب السودان فرع مشار"
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"بلا قيود" مع انجلينا تينج رئيس لجنة الامن والدفاع في الحركة الشعبية في جنوب السودان

  • 3 أغسطس/ آب 2018

تناولت انجلينا تينج رئيس لجنة الامن والدفاع في الحركة الشعبية في جنوب السودان المعارضة في لقائها مع برنامج بلاء قيود بعض ملاح ملف تقاسم السلطة في جنوب السودان حيث اتفقت الاطراف المختلفة على ان يتولى سلفا كير ميارديت رئاسة البلاد وتنال حكومته ايضا منصبي النائب الثاني والرابع بينما يعود رياك مشار الى منصبه السابق كنائب اول للرئيس وتتولى اطراف المعارضة الاخرى الموقعة على الاتفاق منصب النائب الثالث.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .