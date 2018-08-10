بلا قيود" مع وزير السياحة اليمني الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي"

صرح وزير السياحة اليمني الدكتور محمد عبد المجيد قباطي ان تراجع قوات التحالف عن حسم معركة الحديدة كان من اجل اعطاء فرصة لجهود مارتن غريفيث المبعوث الاممي الى اليمن . وانتقد وزير السياحة اليمني في لقاء خاص مع برنامج بلا قيود انتقد اداء المبعوثين السابقين للامم المتحدة بسبب احجامهما عن الاعلان بشكل واضح عن الطرف المعطل لاجراءات بناء الثقة في اليمن >

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .