بلا قيود" مع وزير السياحة اليمني الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي"
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"بلا قيود" مع وزير السياحة اليمني الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي

  • 10 أغسطس/ آب 2018

صرح وزير السياحة اليمني الدكتور محمد عبد المجيد قباطي ان تراجع قوات التحالف عن حسم معركة الحديدة كان من اجل اعطاء فرصة لجهود مارتن غريفيث المبعوث الاممي الى اليمن . وانتقد وزير السياحة اليمني في لقاء خاص مع برنامج بلا قيود انتقد اداء المبعوثين السابقين للامم المتحدة بسبب احجامهما عن الاعلان بشكل واضح عن الطرف المعطل لاجراءات بناء الثقة في اليمن >

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .