إحباط هجوم انتحاري قرب كنيسة في القاهرة

أفادت مصادر أمنيهمصرية أن انتحاريا قتل بعد أن انفجر به حزام ناسف كان يرتديه، وأضافت أن الانتحاري كان يرتدي زي عمال شركات النفط المنتشرة بالمنطقة كما أكدت المصادر بأنه كان في طريقه لكنسية العذراء في مسطرد شمال القاهرة.

وقال القمص عبدالمسيح بسيط راعي كنيسة العذراء التي كان يستهدفها الارهابي لبي بي سي، إن التفجير الانتحاري وقع على مسافة غير بعيده من الكنيسة، والتي تحي ذكرى مولد السيدة العذراء، الذي يحتفل به الأقباط حيث تستقبل الكنائس أعدادا غفيرة من المحتفلين.

وقالت المصادر الأمنية في موقع الحادث إنه لم يسفر عن وقوع ضحايا أو مصابين سوي الانتحاري وأفاد مراسل بي بي سي بأن النيابة العامة بدأت التحقيقات في الحادث بعد معاينة الموقع.