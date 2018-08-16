الأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراح الناشط البحريني نبيل رجب

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طالبت الأمم المتحدة بإخلاء سبيل الناشط البحريني البارز نبيل رجب المسجون لإدانته بـ"بث أخبار كاذبة" و"الإساءة إلى هيئات تنظيمية".

وقالت مجموعة "الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي" التابعة للمنظمة الدولية إن الحكم لا يستند إلى مرجعية قضائية وينتهك حق الناشط في حرية التعبير.

وقضى رجب عدة سنوات في السجن منذ أن لعب دورا بارزا في الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية في عام 2011.

وتُصر الحكومة البحرينية على أن عمل المحاكم التي مثُل أمامها الناشط اتسم بالاستقلال والشفافية.

وجاء في بيان حصلت وكالة رويترز عليه بالبريد الإلكتروني "كما هو الحال في العديد من الدول، هناك اختلاف كبير بين الانتقاد المشروع للحكومة وبين محاولات التحريض على الإخلال بالنظام العام".

ومنذ يونيو/ حزيران 2016، تحتجز السلطات رجب، وهو مدير منظمة "مركز البحرين لحقوق الإنسان" ونائب الأمين العام لمنظمة "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان".

وفي فبراير/ شباط، حُكم على الناشط البحريني بالسجن خمس سنوات بسبب نشر تغريدات عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي ينتقد فيها حالات تعذيب مزعومة في سجن بالبحرين، وكذلك التحالف العسكري اذتي تقوده السعودية في اليمن.

وكان رجب يقضي بالفعل حكما بالسجن عامين لإدانته بنشر أخبار كاذبة تنال من "هيبة" البحرين أثناء مقابلة تلفزيونية له، انتقد فيها السلطات لعدم السماح للصحفيين وجماعات حقوق الإنسان بدخول البلد.

وفي يونيو/ حزيران، رفضت محكمة في العاصمة البحرينية المنامة طعنا في الحكم بسجن رجب خمس سنوات.

وقالت المجموعة التابعة للأمم المتحدة في منشور رأي بالإنترنت إن القوانين التي أدين رجب بانتهاكها كانت في بعض الحالات "غامضة للغاية وعامة أكثر من اللازم بحيث يستحيل أن توفر أساسا قانونيا يبرر الحرمان من الحرية".

وبناء على هذا، ترى المجموعة أنه لم يكن ينبغي أن قوم محاكمة على أساس هذه الاتهامات من الأصل.

وقالت المجموعة أن الرؤى والقناعات السياسية لرجب كانت "بوضوح في قلب القضية الحالية"، وأن سلوك الحكومة البحرينية يمكن "أن يوصف فقط بأنه تمييزي".

من جهته، قال مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، سيد أحمد وداعي، رداً على الموضوع: "وجدت الأمم المتحدة بما لا يقبل الشك أن اعتقال البحرين لنبيل رجب هو تعسفي، وهو ما يشكل انتهاكاً لعدة معاييرر قانونية دولية، ولا يمكن تجاهل هذه النتيجة التي توصلت إليها ".

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