بلا قيود" مع رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد"

صرحت إلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية ان قوات سوريا الديمقراطية الذراع العسكري للمجلس يمكن ان تكون جزء من الجيش السوري في حال توصل الطرفان الى اتفاق تفاوضي حول مستقبل سوريا ونظام الحكم فيها.

وقالت الهام التي قادت وفدا مجلس سوريا الديمقراطية الى دمشق حيث التقت بالرئيس بشار الاسد في اطار محادثات بينهما إنّ الطرفين لم يتطرقا الى قضايا الامن والمناطق النفطية التي ستظل تحت حماية مجلس سوريا الديمقراطية الى ان يتم حل الأزمة السورية . جاءت تصريحات الهام في لقائها مع برنامج بلا قيود .

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .