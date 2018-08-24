مسؤول ترامب المالي "يتعاون مع المحققين"

مصدر الصورة Reuters Image caption ويسلبرغ هو امين خزانةترامب المالية منذ عقود

ذكرت الأنباء أن المسؤول المالي في مؤسسة ترامب يتعاون مع المحققين منذ مدة بعد أن تم منحة الحصانة ضد مقاضاته أمام المحاكم الامريكية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن آلن ويسلبرغ قد جرى استدعاؤه في وقت سابق من هذا العام للإدلاء بشهادته أمام المحققين الذي كانوا يحققون مع مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس دونالد ترامب.

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وكشفت الأنباء يوم 23 اب/اغسطس 2018 أن رئيس المؤسسة التي تنشر مجلة ناشيونال انكوايرر ديفيد بيكر قد منح أيضا الحصانة مقابل التعاون مع المحققين.

وتشير التقارير الاعلامية إلى أن اسم ويسلبرغ قد ورد ضمن الشريط الذي سجله بشكل سري كوهين عام 2016 لدى مناقشة دفع المالي لـــ "عشيقة ترامب" المفترضة.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية التي نشرت الخبر إن ويسلر هو أمين خزانة ترامب المالية لمدة طويلة وكان يعمل مع والد الرئيس ترامب، ويعمل في مؤسسة ترامب منذ عقود من الزمن.

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وكان ويسلر من بين الشهود الذين تم استدعاؤهم للشهادة أمام هيئة المحلفين التي كانت تحقق مع كوهين، محامي ترامب لمدة تزيد عن عقد من الزمن.

وتقول وسائل الاعلام الأمريكية إن ويسلر هو الشخص الوحيد من خارج عائلة ترامب ضمن الفريق المكلف بإدارة مؤسسات ترامب خلال وجوده في منصب الرئاسة. ويتولى ويسلر منصب المسؤول المالي في إمبراطوريه ترامب التجارية.

وذكرت الأنباء أن ويسلر هو الذي أشرف على دفع المال إلى كوهين مقابل الاموال التي دفعها لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.