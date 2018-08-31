بلا قيود" مع وزير خارجية حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء هشام شرف"

كشف هشام شرف وزير الخارجية في حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء غير المعترف بها دوليا أنهم وضعوا أربع نقاط لطرحها في مشاورات جنيف المرتقبة في سبتمبر الحالي يمكن على ضوئها أن تتم ترتيبات مفاوضات تخص الجانب السياسي والامني وشكل الدولة . وأوضح شرف أن النقاط الأربع تتمثل في وقف العمليات العسكرية في كل الجبهات وتخفيف الحصار والسماح بوصول الشحنات التجارية والدوائية وغيرها وفتح مطار صنعاء الدولي اضافة إلى موضوع المحتجزين والأسرى من الجانبين.

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