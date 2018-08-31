بلا قيود" مع وزير خارجية حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء هشام شرف"
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"بلا قيود" مع وزير خارجية حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء هشام شرف

  • 31 أغسطس/ آب 2018

كشف هشام شرف وزير الخارجية في حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء غير المعترف بها دوليا أنهم وضعوا أربع نقاط لطرحها في مشاورات جنيف المرتقبة في سبتمبر الحالي يمكن على ضوئها أن تتم ترتيبات مفاوضات تخص الجانب السياسي والامني وشكل الدولة . وأوضح شرف أن النقاط الأربع تتمثل في وقف العمليات العسكرية في كل الجبهات وتخفيف الحصار والسماح بوصول الشحنات التجارية والدوائية وغيرها وفتح مطار صنعاء الدولي اضافة إلى موضوع المحتجزين والأسرى من الجانبين.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .