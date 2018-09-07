"بلا قيود" مع رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة التونسية

قالت بشرى بلحاج حميدة رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة التونسية ان المقترح الذي قدمه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي هو تماما ما ذهب اليه التقرير وهو أن تكون المساواة في الميراث هي الأصل.

واوضحت بشرى أنّ على من يرفض المساواة في الميراث ويرى فيها تناقضا مع قناعاته الشخصية أن يعبر عن ذلك كتابة والاّ فإن المساواة هي التي ستطبق على الوارثين من بعده.

واضافت بشرى انه يمكن للرئيس ان يأخذ ما يراه صالحا في الوقت الحاضر وقد يطرح امورا اخرى من التقرير في وقت لاحق.

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