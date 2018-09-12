مصدر الصورة Facebook Image caption توفي البريطاني جون كوبر وزوجته، سوزان، في مدينة الغردقة

أعلنت السلطات المصرية أن بكتيريا "إيكولاي" هي سبب وفاة زوجين من بريطانيا داخل أحد المنتجعات السياحية على البحر الأحمر.

وتوفي البريطاني جون كوبر وزوجته، سوزان، في مدينة الغردقة في 21 أغسطس/آب. وسمحت السلطات المصرية إلى عودة جثتيهما الجمعة بعد انتهاء التشريح.

وقال النائب العام المصري إن تشريح جثماني الزوجين أثبت أن بكتيريا إيكولاي هي السبب وراء وفاة الزوج والسبب المرجح وراء وفاة الزوجة.

وأكد أنه لا يوجد على جثماني الاثنين أية أصابات أو علامات تفيد بحدوث عنف.

وأظهرت الفحوصات، بحسب تقرير الطب الشرعي، أن وفاة الزوج نجمت عن "نزلة معوية حادة وشديدة تسببت فيها الإصابة ببكتيريا أيكولاي، وما صاحبها من إسهال وقيء واختلال في مستوى الأملاح بالدم"، بحسب بيان صادر النائب العام.

ورجح البيان أن وفاة الزوجة جاءت بسبب إصابتها بنفس نوع البكتيريا "كونها كانت مقيمة في الغرفة نفسها ولازمت زوجها في التنقل وتناول الطعام".

مدى خطورة بكتيريا إيكولاي؟

محررة الصحة لدى بي بي سي: فيليبا روكسبي

توجد بكتيريا إيكولاي في الأمعاء، ولا تتسبب معظم سلالاتها في حدوث ضرر، لكن بعضها قد يؤدي إلى تشنجات وإسهال، والبعض الآخر قد يؤدي إلى أمراض أخرى شديدة إذا أفرزت سموم ضارة.

ويقول الاستاذ بريندان رين، وهو من كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة، إن هذا أمر "غير محتمل بدرجة كبيرة لأن هذه السلالات نادرة جدا".

لكن إيكولاي تسببت من قبل في وفاة البعض، ووقع ذلك، في الأغلب، بعد تناول أطعمة ملوثة مثل اللحوم أو بعض الخضروات.

وفي هذه الحالات النادرة، يكون أثر الإصابة سيء بشكل واضح، ويكون للسموم تأثير فوري، إذ تتأثر أعضاء داخلية مثل الكبد والكلى، وتبدأ في التوقف عن أداء وظائفها.

"هراء"

وقالت ابنة السائحين لبي بي سي إنها تعتقد أن هذه الفرضية "محض هراء".

وأضافت أنها لا تعتقد أن الأعراض التي ظهرت على والديها تتعلق بالبيكتريا.

ونفى بيان النائب العام وجود أي علاقة بين الوفاة واستخدام مبيد حشري في غرفة مجاورة لغرفة السائحين واصفا المبيد بأنه "آمن" وأنه لم يعثر له على أثر في جثتي الزوجين.

وأكد البيان أن "الفحوصات المختلفة على المياه والأطعمة والتهوية في الفندق الذي شهد الواقعة جاءت خالية من أي بكتيريا أو فطريات ضارة كما نفى وجود أي تسمم غازي بدماء المتوفين وكذلك كانت مستويات الاشعاع في المستوى الطبيعي".

كانت اختبارات صحية مستقلة الأسبوع الماضي بالفندق أظهرت وجود معدلات مرتفعة من البكتيريا.

لكن شركة توماس كوك السياحية قالت في وقت سابق إن خبرائها لا يعتقدون أن البكتيريا هي السبب في الوفاة.

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