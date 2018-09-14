بلا قيود" مع أسعد العيداني محافظ البصرة - العراق"
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"بلا قيود" مع أسعد العيداني محافظ البصرة - العراق

  • 14 سبتمبر/ أيلول 2018

قال أسعد العيداني محافظ محافظة البصرة العراقية أنّه ذهب الى النجف استجابة لدعوة من قبل زعيم تحالف سائرون مقتدى الصدر ورغبته في الوقوف على ما حدث في البصرة مشيرا الى ما يتمتع به الصدر من تأثير على الوضع السياسي في العراق في الوقت الحالي. وأوضح العيداني أنّ جلسة البرلمان التي شهدت مشادة كلامية بينه وبين رئيس الوزراء حيدر العبادي كانت ايضا بدعوة من مقتدى الصدر.واضاف العيداني اذا كان رئيس الوزراء معترضا على حضوره كمحافظ للبصرة فكان الأولى به أن لا يحضر تلك الجلسة على حد قوله.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .