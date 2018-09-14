بلا قيود" مع أسعد العيداني محافظ البصرة - العراق"

قال أسعد العيداني محافظ محافظة البصرة العراقية أنّه ذهب الى النجف استجابة لدعوة من قبل زعيم تحالف سائرون مقتدى الصدر ورغبته في الوقوف على ما حدث في البصرة مشيرا الى ما يتمتع به الصدر من تأثير على الوضع السياسي في العراق في الوقت الحالي. وأوضح العيداني أنّ جلسة البرلمان التي شهدت مشادة كلامية بينه وبين رئيس الوزراء حيدر العبادي كانت ايضا بدعوة من مقتدى الصدر.واضاف العيداني اذا كان رئيس الوزراء معترضا على حضوره كمحافظ للبصرة فكان الأولى به أن لا يحضر تلك الجلسة على حد قوله.

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