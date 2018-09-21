بلا قيود" مع سعاد عبدالرحيم رئيس بلدية مدينة تونس"
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"بلا قيود" مع سعاد عبدالرحيم رئيس بلدية مدينة تونس

  • 21 سبتمبر/ أيلول 2018

قالت سعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس إنّها تقدر ما طرحه رئيس الجمهورية التونسي الباجي قائد السبسي بشأن الميراث وهو نفس الطرح الذي ظلت تتبناه وقد ساهمت في النقاش حوله مع اللجنة المعنية والمجتمع على حد قولها. وعبرت سعاد ايضا عن اعتقادها بأنّ الخيار التشريعي هو الانسب من أجل المحافظة على وحدة الدولة وحماية الحريات والاقليات على حسب رأيها . وأوضحت سعاد أنّ ما ورد في مشروع القانون المتعلق بالميراث سيمرر على مجلس النواب ومن ثم فإنها ستتبنى الموقف الذي ينبثق عنه.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .