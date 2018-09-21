بلا قيود" مع سعاد عبدالرحيم رئيس بلدية مدينة تونس"

قالت سعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس إنّها تقدر ما طرحه رئيس الجمهورية التونسي الباجي قائد السبسي بشأن الميراث وهو نفس الطرح الذي ظلت تتبناه وقد ساهمت في النقاش حوله مع اللجنة المعنية والمجتمع على حد قولها. وعبرت سعاد ايضا عن اعتقادها بأنّ الخيار التشريعي هو الانسب من أجل المحافظة على وحدة الدولة وحماية الحريات والاقليات على حسب رأيها . وأوضحت سعاد أنّ ما ورد في مشروع القانون المتعلق بالميراث سيمرر على مجلس النواب ومن ثم فإنها ستتبنى الموقف الذي ينبثق عنه.

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