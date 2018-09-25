"ميكي ماوس وسبونج بوب ممنوعان" في مصر و" كسلا تحتضر" في السودان

محطات عديدة استوقفت المغردين، أبرزها،إغلاق مركز تكوين العلماء في موريتانيا، وطرد ميكي ماوس من رياض الأطفال في مصر وحمى الشيكونغونيا "تجتاح" كسلا السودانية، وإنزال 150 راكبا من طائرة لبنانية "من أجل عون" .

ميكي ماوس وسبونج بوب ممنوعان في مصر

مصدر الصورة Hindustan Times

قوبل قرار محافظ القليوبية بإزالة صور شخصيات الكارتون، مثل ميكي ماوس ودونالد البطة، من جدران رياض الأطفال والمدارس، بموجة من الانتقادات.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، علل المحافظ قراره بكون هذه الشخصيات أمريكية الصنع مشيرا إلى أن مصر تزخر بنماذج وشخصيات قدمت الكثير من التضحيات وإنجازات كبيرة في جميع المجلات.

ودعا المحافظ إلى استبدال الرسومات الكرتونية بصور " لنماذج الوطنية وشهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة".

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مشيد ومنتقد لفكرة المحافظ، فالخطوة التي اعتبرها البعض ضربا من السخرية وتعبئة سياسية مغلفة بالوطنية ، عدها آخرون خطوة جيدة لتعزيز الحس الوطني لدى النشء.

وعدد البعض أسماء الرموز الوطنية المصرية، بينما دافع آخرون عن حق التلميذ في الاستمتاع بطفولته.

حمى "الشيكونغونيا "تجتاح" كسلا السودانية

مصدر الصورة Social media

أطلق نشطاء سودانيون حملات ونداءات استغاثة لإنقاذ أهالي مدينة كسلا التي اجتاحتها حمى الشيكونغونيا.

وتوجت هذه الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاغات #انقذوا_كسلا و#كسلا_تحتضر.

وتناقل نشطاء صورا وشهادات مروعة عن استفحال المرض في المدينة.

كما تضمنت التعليقات انتقادات لاذعة لتعامل الحكومة مع "الكارثة الوبائية" في كسلا، قابلتها تصريحات رسمية أكدت أن الوضع الصحي تحت السيطرة.

ولأن حمى الشيكونغونيا مرض مجهول لدى الكثيرين، نشر نشطاء عبر مواقع التواصل، ارشادات ومعلومات حول أعراض الوباء.

وأشارت تقارير غير رسمية إلى وفاة 78 شخصا وإصابة 10 آلاف بالحمى أغلبهم من المسنين والأطفال.

يعد مرض شيكونغونيا من أندر الأمراض الفيروسية التي قد تصيب الإنسان. ومن أعراضه الحمى وآلام المفاصل والصداع والتقيّؤ والطفح الجلدي.

وينتقل هذا الفيروس للبشر عن طريق بعوضة الـ "أيديس".

ضجة بعد إغلاق #مركز_تكوين_العلماء في موريتانيا

حاز قرار إغلاق مركز "تكوين العلماء" في موريتانيا ، على تعليقات المدونين في البلاد.

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وكانت السلطات قد أغلقت ، مساء الاثنين، المقر الرئيس لمركز تكوين العلماء الذي يرأسه الشيخ محمد الحسن ولد الددو وسحبت الترخيص منه.

وجاء هذا القرار بعد أيام من خطبة الجمعة التي ألقاها ولد الددو ، تطرق خلالها إلى تصريحات الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز التي انتقد فيها جماعات الإسلام السياسي، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين.

واختار النشطاء هاشتاغ #مركز_تكوين_العلماء لعرض آرائهم إزاء القرار.

وشهد الهاشتاغ مشاركة واسعة من مغردين من دول عربية أخرى.

واعتبر البعض القرار بداية لعودة التضييق على الإسلاميين في البلاد ودليلا على تخبط النظام الحالي.

في حين، رحب البعض بالقرار داعين إلى القضاء على "أحزاب الإسلام السياسي التي دمرت العالم العربي".

إنزال 150 راكب من طائرة لبنانية "من أجل عون"

تداول مغردون لبنانيون خبرا عن إنزال "ركاب طائرة كانت متوجهة من القاهرة إلى بيروت لوضعها بتصرف الرئيس اللبناني ميشال عون".

مصدر الصورة JOEL SAGET

وذكرت بعض الصحف اللبنانية، أن الطائرة وضعت تحت تصرف الرئيس لنقل الوفد الإعلامي الكبير المرافق له إلى نيويورك.

في المقابل، كشفت صحف أخرى أن الوفد المرافق لعون يتألف من نحو 50 شخصا.

من جهتها، اعتذرت إدارة طيران الشرق الأوسط عن الحادثة في تغريدة على تويتر.

وتناول مغردون الحدث عبر هاشتاغ "العهد القوي"، إذ وصف بعضهم ما حدث بأنه دليل على استخفاف القادة بالشعب.

كما طالب آخرون بوضع حد لهدر أموال الدولة وتخفيض المبالغ "الضخمة "المخصصة لسفر المسؤولين اللبنانيين إلى الخارج".