"المشهد" مع خالد اليماني

اللقاءات بين الطرفين المتحاربين في اليمن، كواليس وأجواء هذه المبادرات والمفاوضات وانعكاس نجاحها أو فشلها في على الأرض، حيث المزيد من التقارير الدولية والحقوقية التي تشير الى الوضع الإنساني الكارثي والى ارتكاب جميع الأطراف جرائم حرب.

يروي وزير خارجية اليمن خالد اليماني مشاهداته في من هذه اللقاءات، وتجربة اليمن مع مبعوثي الأمم المتحدة للسلام، منذ 2014 مع اسماعيل ولد الشيخ أحمد الى المندوب الحالي مارتن غريفيث.

ويعود اليماني الى السبعينات الى ذكريات من اليمن الجنوبي حيث ساد نظام الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية، والني منها انطلق دعم الثوار في سلطنة عمان حينها.

وزير خارجية اليمن خالد اليماني

في "المشهد" مع جيزال خوري

الإثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش