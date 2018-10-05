مصير جمال خاشقجي الغامض مازال يشغل بال العرب
قضايا اليوم: مصير جمال خاشقجي الغامض مازال يشغل بال العرب، والمصريون يتدالون هاشتاغ #عيش_نصر_اكتوبر قبل الذكرى الـ45 لحرب أكتوبر بين مصر وإسرائيل، وتفاعل مع اليوم العالمي للمعلم في أوساط مستخدمي تويتر. يستمر الاهتمام بمصير الإعلامي السعودي جمال خاشقجي من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب.
مصير جمال خاشقجي الغامض مازال يشغل بال العرب
وتداول مستخدمو مواقع التواصل صورة لصفحة من جريدة الواشنطن بوتس، ويظهر في الصورة مساحة فارغة حيثما كان ينشر مقال خاشقجي وهو مساهم في الصحيفة الأمريكية.
وظهر اسم خاشقجي في نحو ثلاثين ألف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.
كما نشر مستخدمون صورا لاحتجاجات محدودة أمام عدد من السفارات السعودية حول العالم تندد باختفاء خاشقجي.
وتناقل المستخدمون رواية غير مؤكدة تقول إن خاشقجي تم نقله سريا إلى السعودية بعد دخوله القنصلية في اسطنبول.
#عيش_نصر_اكتوبر
وفي مصر تداول المغردون هاشتاغ #عيش_نصر_اكتوبر، والذي ورد عليه أكثر من سبعة آلاف تغريدة.
ويأتي الهاشتاغ يوما قبل ذكرى حرب السادس من اكتوبر بين الجيش المصري والإسرائيلي في شبه جزيرة سيناء وانتهت بفوز مصري.
وورد على الهاشتاغ أكثر من سبعة آلاف تغريدة.
#يوم_المعلم_العالمي
وننتقل إلى موضوعنا الاخير وهو الانتشار الواسع لهاشتاغ #WorldTeachersDay أو اليوم العالمي للمعلمين الذي يوافق الخامس من اغسطس كل عام.
وظهر الهاشتاغ في قائمة اكثر الهاشتاغات تداولا حول العالم صباح الجمعة.
كما ظهر هاشتاغ بالعربية حمل عنوان #يوم_المعلم_العالمي والذي يوافق الخامس من أغسطس كل عام.
وعبر الهاشتاغ اعرب المستخدمون عن تقديرهم للمعلمين، مؤكدين على دورهم المهم في انشاء الاجيال القادمة.