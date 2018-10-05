قضايا اليوم: مصير جمال خاشقجي الغامض مازال يشغل بال العرب، والمصريون يتدالون هاشتاغ #عيش_نصر_اكتوبر قبل الذكرى الـ45 لحرب أكتوبر بين مصر وإسرائيل، وتفاعل مع اليوم العالمي للمعلم في أوساط مستخدمي تويتر. يستمر الاهتمام بمصير الإعلامي السعودي جمال خاشقجي من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب.

مصير جمال خاشقجي الغامض مازال يشغل بال العرب

مصدر الصورة Getty Images Image caption الناشطة اليمنية توكل كرمان

وتداول مستخدمو مواقع التواصل صورة لصفحة من جريدة الواشنطن بوتس، ويظهر في الصورة مساحة فارغة حيثما كان ينشر مقال خاشقجي وهو مساهم في الصحيفة الأمريكية.

وظهر اسم خاشقجي في نحو ثلاثين ألف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما نشر مستخدمون صورا لاحتجاجات محدودة أمام عدد من السفارات السعودية حول العالم تندد باختفاء خاشقجي.

وتناقل المستخدمون رواية غير مؤكدة تقول إن خاشقجي تم نقله سريا إلى السعودية بعد دخوله القنصلية في اسطنبول.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mujtahidd مصادر مجتهد تؤكد أن جمال خاشقجي في السعودية، وقد خطف فور دخوله السفارة بعملية أعدت بإتقان أتحفظ على تفاصيلها حماية للمصدر.

السلطات التركية تعلم ذلك واختارت أن تصرح أنه في القنصلية حتى تعطي السلطات السعودية فرصة لإعادته لتركيا ثم إطفاء الأزمة بهدوء — مجتهد (@mujtahidd) ٤ أكتوبر ٢٠١٨

#عيش_نصر_اكتوبر

مصدر الصورة Getty Images Image caption رئيس مصر حينذاك أنور السادات في غرفة عمليات عسكرية اثناء حرب أكتوبر

وفي مصر تداول المغردون هاشتاغ #عيش_نصر_اكتوبر، والذي ورد عليه أكثر من سبعة آلاف تغريدة.

ويأتي الهاشتاغ يوما قبل ذكرى حرب السادس من اكتوبر بين الجيش المصري والإسرائيلي في شبه جزيرة سيناء وانتهت بفوز مصري.

وورد على الهاشتاغ أكثر من سبعة آلاف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @RedaYounis1 صور يجب ان يراها كل صغير ينشأ علي حب هذا البلد ..

صور جسدت بطولة صنعها مجموعه من الرجال ...

ولكنهم ليسوا اي رجال .. انهم رجال مصر .#عيش_نصر_اكتوبر pic.twitter.com/FwaSHCI4As — الــ غ ــطاس (@RedaYounis1) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

#يوم_المعلم_العالمي

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وننتقل إلى موضوعنا الاخير وهو الانتشار الواسع لهاشتاغ #WorldTeachersDay أو اليوم العالمي للمعلمين الذي يوافق الخامس من اغسطس كل عام.

وظهر الهاشتاغ في قائمة اكثر الهاشتاغات تداولا حول العالم صباح الجمعة.

كما ظهر هاشتاغ بالعربية حمل عنوان #يوم_المعلم_العالمي والذي يوافق الخامس من أغسطس كل عام.

وعبر الهاشتاغ اعرب المستخدمون عن تقديرهم للمعلمين، مؤكدين على دورهم المهم في انشاء الاجيال القادمة.