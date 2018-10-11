مصدر الصورة AFP Image caption الصحفي السعودي جمال خاشقجي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحققين الأمريكيين اقتربوا كثيراً من معرفة ماذا حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى في تركيا قبل أكثر من أسبوع.

وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز "يجب أن أعرف ماذا حدث. ومن المرجح أننا اقتربنا أكثر مما تتصورون".

ووصف ترامب العلاقات الأمريكية مع السعودية بأنها ممتازة.

وقال الرئيس الأمريكي إن محققين أمريكيين موجودون في تركيا للعمل مع نظرائهم الأتراك كما أنهم يعملون مع السعوديين على كشف سر الاختفاء الغامض لخاشقجي.

وكان خاشقجي، وهو مواطن سعودي كان يعيش في واشنطن طوال السنة الماضية، لم يظهر حتى الآن منذ دخوله القنصلية السعودية في أسطنبول قبل أكثر من أسبوع.

وغادر خاشقجي السعودية العام الماضي قائلاً إنه يخشى أن تتم معاقبته بسبب انتقاده للرياض على خلفية حرب اليمن، والحملة التي تشنها السلطات ضد المعارضين.

وقال الرئيس الأمريكي "نحن حازمون، ولدينا محققون هناك يعملون في تركيا وبكل صراحة نعمل كذلك مع السعودية. نريد أن نعرف ماذا حدث."

وعند سؤاله حول تقرير صحيفة واشنطن بوست بشأن اعتراض الاستخبارات الأمريكية لحديث مسؤولين سعوديين عن وضع خطة لاعتقال خاشقجي، أجاب ترامب في المقابلة "إنه سيكون شيئاً سيئاً".

وأضاف ترامب "أعتقد أننا سنعرف في وقت قصير للغاية، لدينا إناس رائعون، ومواهب رائعة تعمل على كشف ملابسات ما حدث. ما حدث لا يروق لنا ولي شخصياً، هذا شيىء سيىء".