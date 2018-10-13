سعوديون: #الوطن_غالي_فلاحياد بعد قضية خاشقجي

حملة سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن المملكة بعد الانتقادات التي تعرضت لها في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

#الوطن_غالي_فلاحياد

مصدر الصورة Twitter @Badermasaker Image caption حملة للدفاع عن المملكة العربية السعودية

وأطلق المغردون السعوديون هاشتاغ #الوطن_غالي_فلاحياد على موقع تويتر، ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حصدا أكثر من 170 ألف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن مشاعر الحب والولاء للوطن والتضحية من أجله.

وأكد عدد من المواطنين خلال المشاركة في الهاشتاغ أن السعودية ستبقى صامدة قوية منتصرة امام كل من يحاول إضعافها وأن الدفاع عن الوطن شرف لا حياد فيه ولا مساومة، مشيرين إلى أن الحياد وقت الأزمات هو خيانة للوطن.

وساند عدد من المغردين العرب المملكة من خلال عدة هاشتاغات نذكلر منها #الشعب_الكويتي_مع_السعوديه و #الامارات_والسعوديه_معا_ابدا و حيث أبدوا تضامنهم ومساندتهم للسعودية.