المدعي العام التركي: جمال خاشقجي قُتل مخنوقا وقُطعت جثته

مصدر الصورة PA Image caption المدعي العام التركي يقول إن خاشقجي دبر قتل مسبقا

أعلن المدعي العام في تركيا أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل خنقا في مقر القنصلية السعودية في اسطنبول.

وكان خاشقجي، الذي كان يسهم بالكتابة لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، منتقدا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد اختفى عقب دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول لإتمام وثائق زواجه من خطيبته التركية.

وأفادت تقارير في وسائل إعلام تركية بأنه قتل وقطعت أوصاله على يد فريق أرسل من السعودية خصيصا لإسكاته.

وقال المدعي العام التركي إن جريمة قتل خاشقجي "تم التخطيط لها بشكل مسبق وقُطعت الجثة إلى أشلاء ومن ثم التخلص من أي أثر لتك الأشلاء".

وقال بيان النائب العام إن الاجتماعات التي جرت بين المدعي العام السعودي الذي زار اسطنبول لثلاثة أيام لم تسفر عن "نتائج ملموسة" في التحقيقات بشأن قتل خاشقجي.