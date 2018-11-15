عراقيون يسخرون من #غرق_7_مليار دينار: "المياه لا تتلف العملة النقدية"

  • 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

رواد مواقع التواصل في العراق يسخرون من تصريح لمحافظ البنك المركزي بأنه في عام 2013 تلفت عملات بقيمة 7 مليارات دينار نتيجة تسرب مياه أمطار.

"المياه لا تتلف النقود"

مصدر الصورة Twitter
Image caption صورة ساخرة تداولها مستخدمو مواقع التواصل العراقيين

نبدأ اليوم تقريرنا من العراق حيث تتنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة للسخرية مما صرح به محافظ البنك المركزي عن السبب وراء تلف 7 مليارات دينار في عام 2013.

وقال المحافظ علي العلاق الاثنين إن "7 مليارات دينار تلفت نتيجة دخول مياه الأمطار وغرق خزائن مصرف الرافدين (حكومي) عام 2013، الأمر الذي أدى إلى تضرر الأوراق النقدية بنسبة 100 بالمئة".

وإثر تصريحات العلاق اتجه العراقيون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية منها.

ونشر المستخدمون فيديوهات لعمليات غسل للعملة النقدية العراقية في محاولة إثبات أن الماء لا يتلفها.

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