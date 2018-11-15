عراقيون يسخرون من #غرق_7_مليار دينار: "المياه لا تتلف العملة النقدية"

رواد مواقع التواصل في العراق يسخرون من تصريح لمحافظ البنك المركزي بأنه في عام 2013 تلفت عملات بقيمة 7 مليارات دينار نتيجة تسرب مياه أمطار.

"المياه لا تتلف النقود"

مصدر الصورة Twitter Image caption صورة ساخرة تداولها مستخدمو مواقع التواصل العراقيين

نبدأ اليوم تقريرنا من العراق حيث تتنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة للسخرية مما صرح به محافظ البنك المركزي عن السبب وراء تلف 7 مليارات دينار في عام 2013.

وقال المحافظ علي العلاق الاثنين إن "7 مليارات دينار تلفت نتيجة دخول مياه الأمطار وغرق خزائن مصرف الرافدين (حكومي) عام 2013، الأمر الذي أدى إلى تضرر الأوراق النقدية بنسبة 100 بالمئة".

وإثر تصريحات العلاق اتجه العراقيون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية منها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @1984_2018_9_11 #علي_العلاق

على طاري ال(7مليارات دينار)الي غركوا...!!

ناخذ صفنة ونقسم ذولي ال7مليارات على عدد سكان العراق نكول(40مليون)

=175الف

يعني لكل فرد (175)

يعني بگتوا شعب كامل بحجة المطر!!

شعب ساكت مكيف بخير المطر

وخير المطر بس ال "العلاق"!! pic.twitter.com/cPzCnmwlry — عٌقِيِّلَ أّلَګنِأّنِيِّ (@1984_2018_9_11) ١٤ نوفمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AwsAlprens النبي يوسف "ع"

خزن الحنطة 7 سنوات وما تلفت

والعلاق بمطرة وحدة تلف عنده 7 مليارات ورق نقدي..



ياجماعة الجو مغيم و بيه مطر اللي عنده فلوس بالبنگ لو يسحبهن لو يشتري نايلون يغطي البنگ حتى ميفيض😅😅😅

اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك هلاك هالشلة الفاسدة — Aws ken (@AwsAlprens) ١٤ نوفمبر ٢٠١٨

ونشر المستخدمون فيديوهات لعمليات غسل للعملة النقدية العراقية في محاولة إثبات أن الماء لا يتلفها.