عراقيون يسخرون من #غرق_7_مليار دينار: "المياه لا تتلف العملة النقدية"
رواد مواقع التواصل في العراق يسخرون من تصريح لمحافظ البنك المركزي بأنه في عام 2013 تلفت عملات بقيمة 7 مليارات دينار نتيجة تسرب مياه أمطار.
"المياه لا تتلف النقود"
نبدأ اليوم تقريرنا من العراق حيث تتنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة للسخرية مما صرح به محافظ البنك المركزي عن السبب وراء تلف 7 مليارات دينار في عام 2013.
وقال المحافظ علي العلاق الاثنين إن "7 مليارات دينار تلفت نتيجة دخول مياه الأمطار وغرق خزائن مصرف الرافدين (حكومي) عام 2013، الأمر الذي أدى إلى تضرر الأوراق النقدية بنسبة 100 بالمئة".
وإثر تصريحات العلاق اتجه العراقيون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية منها.
ونشر المستخدمون فيديوهات لعمليات غسل للعملة النقدية العراقية في محاولة إثبات أن الماء لا يتلفها.