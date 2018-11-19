الملك سلمان: وقوفنا مع اليمن واجب وليس خيار

قال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إن المملكة تحافظ على مبادىء العدل وترتكز على تطبيق شرع الله لضمان سلامة أجهزة الدولة.

وجاء ذلك في خطابه السنوي عن السياسة الداخلية والخارجية للملكة والذي القاه بمناسبة فتتاحه لاعمال السنة الثالثة للدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي، في وقت تواجه فيه السعودية، ضغوطا دولية متزايدة على خلفية ملفات عدة أبرزها قضية مقتل الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي في تركيا أكثر من شهر.

في خضم افتتاحه لاعمال مجلس الشورى السعودي ، قال الملك سلمان بن عبد العزيز إن العمليات العسكرية المستمرة للتحالف العربي بقيادة الرياض في اليمن ليست خيارا بل واجب. وأضاف الملك سلمان أن السلام يبقى مطروحا في ضوء مخرجات الحوار الخليجي وقرارات الامم المتحدة.

كما ثمن من جهة اخرى التقارب السعودي العراقي الاخير وأستعرض مواقف المملكة حيال جملة من الأزمات الإقليمية على رأسها الموقف من إيران وفلسطين وسوريا.