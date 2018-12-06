يرفض الشمري تحميل تنظيم الدولة مسؤولية الدمار الذي لحق بالحواضر السنية في سوريا والعراق

مقاتل "تنظيم الدولة" السعودي الذي صلى صلاته الأولى تحت تأثير الحشيش

بعينين ثاقبتين، جال في كل الوجوه فور دخوله الغرفة. استطلع الكاميرات ووزع ابتسامات مصطنعة. ربما باستثناء نظارته الطبية ما كنت لأتخيله على نحو مختلف، بلباسه الأسود الذي طالما ميّز مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

انتظر هادئاً يرقب المشهد حتى انتهينا من الترتيبات الفنية كافة. أبلغته بما قمنا به لاستكمال الشروط القانونية لإجراء اللقاء، فوافق بأدب جمّ.

"كنت صايع ضايع.. يعني شخص بعيد عن الدين شتى البعد"، بهذه الكلمات قدم السعودي من تنظيم الدولة نفسه للحديث بفخر عن الطريقة التي انتهت بالتحاقه بصفوف "المجاهدين" في سوريا عام ٢٠١٢.