ملخص لعام 2018
الحديدة: هل يصمد اتفاق وقف إطلاق النار؟
محللون يرون أن اتفاق الحديدة شكّل مخرجاً يحفظ ماء الوجه لكل الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة التي طالما كررت الاعراب عن مخاوفها مِن أن يؤدي فشل جهودها في اليمن إلى كارثة إنسانية قد تكون الأكبر في تاريخها.
- 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018
التغير المناخي: توافق على تفعيل اتفاق باريس
توصلت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في بولندا الى توافق يعيد الحياة الى تفعيل اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015 لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.
- 16 ديسمبر/ كانون الأول 2018
الصين "لن تسعى إلى الهيمنة"
الرئيس الصيني، شي جينبينغ، يتعهد في خطاب ألقاه بمناسبة مرور 40 عاما على تقديم الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، بألا تتطور بلاده على حساب أي دولة أخرى.
- 18 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مسيرة جوزيه مورينيو بالأرقام
مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم يقيل مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه بعد أيام من هزيمة الفريق أمام ليفربول بثلاثية، وفيما يلي مسيرته المهنية بالأرقام.
- 18 ديسمبر/ كانون الأول 2018
"السترات الصفراء" يتجمعون وسط باريس
متظاهرو "السترات الصفراء" يتجمعون في شارع الشانزليزيه الشهير وسط العاصمة الفرنسية باريس في عطلة نهاية الأسبوع، للمرة الخامسة على التوالي.
- 15 ديسمبر/ كانون الأول 2018
كأس العالم للأندية في الإمارات 2018: حقائق وأرقام
- 11 ديسمبر/ كانون الأول 2018
من هو الجنرال جون كيلي آخر الراحلين من البيت الأبيض؟
- 9 ديسمبر/ كانون الأول 2018
الأمم المتحدة تطالب بتحقيق "ذي مصداقية" في قتل خاشقجي
- 16 ديسمبر/ كانون الأول 2018
كيف يقضي العاملون بالمحال التجارية الأعياد؟
- 17 ديسمبر/ كانون الأول 2018
أبنية "صديقة للبيئة" تعد بتوفير ملايين الوظائف مستقبلا
- 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
التغير المناخي: خمسة أشياء عرفناها من كوب 24
- 17 ديسمبر/ كانون الأول 2018
ما هي الأضرار التي يسببها الطعام الذي تتناوله لكوكبنا؟
- 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018
فرط الاستهلاك البشري "أباد" الحياة البرية
الصندوق العالمي للحياة البرية يقول في تقرير إن "الاستهلاك العالمي المنفلت" تسبب في انخفاض هائل في عدد الأحياء البرية على مستوى كوكب الأرض.