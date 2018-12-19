ملخص لعام 2018

الحديدة: هل يصمد اتفاق وقف إطلاق النار؟

محللون يرون أن اتفاق الحديدة شكّل مخرجاً يحفظ ماء الوجه لكل الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة التي طالما كررت الاعراب عن مخاوفها مِن أن يؤدي فشل جهودها في اليمن إلى كارثة إنسانية قد تكون الأكبر في تاريخها.