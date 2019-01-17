وظائف شاغرة في بي بي سي عربي

  • 17 يناير/ كانون الثاني 2019

تعلن بي بي سي عربي عنالوظائف الآتية للعمل لموقعها www.bbcarabic.com من مكتب بيروت:

1- مراسل صحفي Reporter/Senior Digital Journalist مختص بالشؤون الدينية

للاطلاع على تفاصيل الوظيفة وتقديم الطلبات يرجى الضغط على الرابط أدناه:

https://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/Senior-Journalist-Religious-Affairs-Reporter/34692

2-صحفيون Digital Journalists

للاطلاع على تفاصيل الوظيفة وتقديم الطلبات يرجى الضغط على الرابط أدناه:

https://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/Journalist-Beirut-Online/34602

آخر موعد للتقديم على جميع هذه الوظائف 3 فبراير/ شباط 2019.