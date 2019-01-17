وظائف شاغرة في بي بي سي عربي
تعلن بي بي سي عربي عنالوظائف الآتية للعمل لموقعها www.bbcarabic.com من مكتب بيروت:
1- مراسل صحفي Reporter/Senior Digital Journalist مختص بالشؤون الدينية
للاطلاع على تفاصيل الوظيفة وتقديم الطلبات يرجى الضغط على الرابط أدناه:
https://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/Senior-Journalist-Religious-Affairs-Reporter/34692
2-صحفيون Digital Journalists
للاطلاع على تفاصيل الوظيفة وتقديم الطلبات يرجى الضغط على الرابط أدناه:
https://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/Journalist-Beirut-Online/34602
آخر موعد للتقديم على جميع هذه الوظائف 3 فبراير/ شباط 2019.