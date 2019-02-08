بدأت القصة بنشر مقطع مصور لرجل يجبر امرأة على مرافقته بالقوة دشن على إثره مغردون وسم #رجل_يعتدي_على_إمراة_بمكة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption إحدى العاملات البنغال في السعودية اللاتي هربن من المملكة بسبب ما قالوا إنهن تعرضن له من تعنيق وتعذيب

الفيديو أثار غضب السعوديين لكن لأسباب مختلفة.

عبر كثيرون عن صدمتهم من "اعتداء" رجل على إمراة أمام العموم بالشكل الذي أظهره التسجيل المصور واستغربوا عدم تدخل مصور الفيديو لإنقاذ السيدة وقالوا إن كان عليه على الأقل إبلاغ السلطات بدل المشاهدة والتصوير وذهب البعض إلى المطالبة بمحاسبته.

بينما طالب البعض بمحاسبة المصور لكن لانه "تدخل في شأن أسري خاص".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nawafpool اذا تبغون الحق اللي يصور المقطع يجب أن يحاسب . مافي بيت مايخلا من المشاكل و اختلافات . ولا يحق لاحد ان التدخل في خصوصيات الأسرة #اطلب_بمحاسبة_المصور #رجل_يعتدي_علي_امراه_بمكه

وجهت نظر صح ام غلط تبقى وجهة نظر — نواف (@nawafpool) ٨ فبراير ٢٠١٩

وقال كثير من المغردين إن التسجيل المصور لا يكفي لإدانة الرجل بالاعتداء على السيدة وإنه لا داعي للهجوم عليه دون معرفة أسباب ما فعله. وقال البعض إن السيدة التي في التسجيل قد تكون ابنته أو أخته أو زوجته أو عاملة في منزله وقد تكون فعلت ما يستوجب "تأديبها"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @saudd9693 #رجل_يعتدي_علي_امراه_بمكه ناس تسب وناس تطعن وهم بالأساس مايدرون وش المشكلة والموضوع بس همهم انهم يسبون فقط لا غير معاهم معاهم عليهم عليهم — الشايب (@saudd9693) ٨ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Dr_Z_Alshahrani #رجل_يعتدي_علي_امراه_بمكه

واضح انه زوجها أو اخوها أو أبوها لأن البنت ماتستغيث بأحد وتصيح الله العالم هذي مشاكل بيوت الله يصلح الحال جميعا... — New_look (@Dr_Z_Alshahrani) ٨ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @azooz_itti099 القصة غير كاملة قد يقول هذا الرجل مغلوب على امره ومعه بنت مراهقة جابت له المرض الله يمرضها هي والنسويات #رجل_يعتدي_علي_امراه_بمكه — A (@azooz_itti099) ٧ فبراير ٢٠١٩

بعيدا عن الغضب من ما يحدث في الفيديو وتبريره انزعج عدد من المغردين من نشر الفيديو خوفا من استغلال الناشطات النسويات له ضمن حملتهن لإسقاط ولاية الرجل على المرأة في السعودية والبعض اتهم النسويات بافتعال هذا المقطع والجدل الذي أثير حوله.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @xll_ab89 #رجل_يعتدي_علي_امراه_بمكه يلطيف عليكم شعب فاضي خلاص عرفنا انه تصرف خاطىء بس ايش دخل النسويات وايش دخل المجتمع الذكوري وايش دخل المسكين تدعون عليه وتكرهونه لدرجة ذي!! ترا البيوت اسرار ماتعرفو ايش السبب يمكن يكون ابوها والحين يعورها قلبها بسبب دعاويكم عليه خلاص بلا لقاااافة حقتكم!! — Abdulelah. (@xll_ab89) ٨ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mtab194 #رجل_يعتدي_علي_امراه_بمكه

ما تلاحظوا ان هذي تمثيليات من اعداد واخراج النسويات ، وان اغلب المعلقين اما من ضمن الفريق او طايرين بالعجه .

والله لو كان صحيح كان اللي حواليه دقوا خشمه ولو كان ولي امرها .

المرأة تعيش اجمل حياة في السعودية .

حب ودلال وترف ونعمه يالله لك الحمد . — متعب الحارثي (@mtab194) ٨ فبراير ٢٠١٩

السلطات في مكة تفاعلت مع الحادثة بعد انتشار المقطع المصور والوسم وألقت القبض على الرجل الذي ظهر في الفيديو للتحقيق.

رحب مغردون بسرعة تحرك السلطات تجاوبا مع الوسم وقال بعضهم إن ذلك دليل على أن العنف "المجاني" ضد المراة ليس بالأمر المباح في المملكة.

بينما رأى آخرون أن هذا الإجراء لن يردع أحدا عن تسليط العنف على النساء لأن هذا الرجل حتى وإن ثبت تعديه على المرأة فإنه لن يعاقب وسيطلق سراحه بمجرد توقيعه على تعهد وسيأخذ السيدة معه إذا كانت ممن له عليهن ولاية حسب قولهم

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @LAMO122 مهما كثر الجدل حول الولاية الا انها قرار حكومي ،عجزنا ،تعبنا ،هرمنا وانبحت حلوقنا

واحنا نقنع ونبرر ونثبت ونناقش .

بالمناسبة هذا الشخص بيوقع على تعهد بعدم الاعتداء في قسم الشرطة وبيطلع .. #رجل_يعتدي_علي_امراه_بمكه — L.. (@LAMO122) ٨ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ph_feminist بخصوص اللي يقولون الولاية موب مربوطه بالعنف الولاية تسمح لمعنفك بعد انتهاء تعنيفك بتوقيع ورقة تعهد ويجرك معه للبيت جر وبدون اي راي تبديه لو م كان فيه ولاية الجهات الحكومية تاخذ حقك منه وبعدها مش مطالبه تعيشي معه ولا يتصرف بامورك عشان تخافين على زعله #رجل_يعتدي_علي_امراه_بمكه — هديل 💟 #على_حد_سواء (@Ph_feminist) ٨ فبراير ٢٠١٩

جانب آخر للقصة تناوله بعض المغردين خاصة بعد تحرك السلطات للتحقيق في الحادثة، وهو قدرة مواقع التواصل الاجتماعي على المساعدة في الحد من ظاهرة العنف المسلط على النساء.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Sho901Sho #رجل_يعتدي_علي_امراه_بمكه بعد الدور الفعال اللي لعبه تويتر في انصاف المظلومين ومحاكم المتسببين بالجرائم كل جريمه وتصرف خاطئ تشوفونه ارفعوا جوالكم وصوروه كثير من المشاكل والاعتداءات لم نعرف عنها الا من تويتر 👍 — ﮼حِياديه (@Sho901Sho) ٨ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @yana88o0 #رجل_يعتدي_علي_امراه_بمكه

اذا تتعرضين لعنف وثقي وثقي واذا ماقدرتي توثقين صرحي فيه لصديقه خلي احد من دائرتك يعرف انك معنفه ولاتخجلين انك معنفه اللي لازم يخجل هو المعنف ومن سن انظمة اضطهاد النساء — ... (@yana88o0) ٨ فبراير ٢٠١٩