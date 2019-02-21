بعد وفاة المصمم العالمي كارل لاغرفيلد، تساءل كثيرون عن مصير قطته المدللة "شوبيت " التي طالما تمتعت بحياة البذخ التي قدمها لها المصمم الراحل.

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ولكن لا يجب على القطة أن تقلق، إذ يحق لها الحصول على حصة من ثروة لاغرفيلد الذي أكد سابقا "أن لديها ثروة خاصة بها".

وبحسب تقارير صحفية، فقد تحصل "شوبيت " على أكثر من 195 مليون دولار، كحصتها من ثروة المصمم الشهير.

"شوبيت " هي قطة سيامية تلقاها لاغرفيلد كهدية من إحدى عارضات الأزياء.

ومنذ ذلك الحين، حرص المصمم على مشاركة صور قطته المفضلة مع متابعيه.

وظهرت "شوبيت " في حملات إعلانية عديدة ، لمنتجات تجميل ولشركات سيارات. وقد استطاعت بفضلها جني أكثر من مليوني دولار خلال عام واحد فقط.

ولا ينتهي الدلال عند هذا الحد، فالقطة " شوبيت" لا تبقى وحيدة على الإطلاق إذ يسهر خادمان على راحتها على مدى 24 ساعة.

كما أنها لا تأكل على الأرض بل على مائدة يعدها طاه خاص. و لديها مصفف شعر يعتني بجمالها، بالإضافة لمجموعتها الخاصة من القلائد.

كذلك تتملك القطة حسابا على انستغرام و تويتر ويتابعه أكثر من 150 ألف متابع.

وقد نشر الحساب الخاص بالقطة صورة لها وهى ترتدي قبعة سوداء. وكتب على الصورة "شكرا للجميع على التعازي، ولكن قلبي الآن مفطور وأمر بفترة حداد."

يذكر أن لاغرفيلد تولى رئاسة دار الأزياء التي أسستها كوكو شانيل منذ 1983.