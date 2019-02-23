قاض أمريكي يحدد كفالة بمليون دولار للمغني أر كيلي المتهم باعتداءات جنسية على قاصرات

مصدر الصورة EPA Image caption يواجه كيلي 10 تهم بالاعتداء الجنسي

حدد قاض أميركي كفالة بمليون دولار للمغني، أر كيلي، المتهم باعتداءات جنسية على أربع نساء بينهن قاصرات.

ويواجه المغني، واسمه الحقيقي روبرت سيلفستر كيلي، تهما باعتداءات جنسية لعقود من الزمن.

وينفي المغني التهم الموجهة له، ولم يسبق له أن أدين في أي قضية أخرى.

وسلم نفسه الجمعة للشرطة، بعدما صدرت مذكرة بالقبض عليه. وعلى الرغم من تحديد الكفالة بمليون دولار، فإنه يستفيد من الإفراج المؤقت بمجرد دفع 100 ألف دولار.

وأمرته المحكمة بتسليم جواز سفره، ومنعته من التواصل مع أي شخص سن 18 عاما.

وأحيل المغني إلى المحاكمة عقب بث شريط وثائقي بعنوان "ضحايا كيلي"، يتناول عقودا من تهم الاعتداءات الجنسية على العديد من النساء بينهم زوجته السابقة.

وترأس جلسة الاستماع الأولى القاضي، جون فيجيرالد لايك، الذي ترأس جسلة تحديد الكفالة للممثل جيسي سموليت.

ويتهم الممثل بتلفيق حادثة اعتداء كراهية عليه.

ماهي التهم؟

مثل كيلي السبت مساء أمام المحكمة. ويواجه 10 تهم باعتداءات جنسية خطيرة.

ويقول الادعاء العام، حسب وكالة أسوشيتد برس، إن واحدة من التهم تعتمد على صور يظهر فيها كيلي وهو يمارس الجنس مع طفلة عمرها 14 عاما. وكان كيلي استفاد من البراءة في قضية مشابهة عام 2008.

والتقى كيلي طفلة أخرى، كان عمرها وقتها 16 عاما، عندما طلبت منه توقيعا خلال تلك المحاكمة.

والتقى طفلة ثالثة تتهمه بالاعتداء الجنسي في مطعم بمناسبة عيد ميلادها السادس عشر.

ويواجه المغني السجن لمدة سبعة أعوام في كل قضية.