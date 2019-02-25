الملك سلمان في "بلده الثاني"

انطلقت القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ في مصر وانطلق معها الحديث عن القمة على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

#الملك_سلمان_في_مصر

مصدر الصورة Getty Images Image caption الملك سلمان في قمة شرم الشيخ

وبينما يركز جدول أعمال القمة على قضايا الهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب تغيب عنها قضايا الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وانتهاكات حقوق الإنسان، كان تركيز مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على مشاركة الملك سلمان في القمة.

ورحب المصريون بزيارة الملك سلمان من خلال هاشتاغ #الملك_سلمان_في_مصر ، الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من عشرة ألاف تغريدة ، عبر من خلالها المصريون عن فرحتهم معتبرين أن الملك سلمان يزور بلده الثاني.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SalemGamal #الملك_سلمان_في_مصر

ياخادم الحرمين الشريفين

وجودك بيننا فى بلدك الثانى مصر فخراً لنا .. أسعدتنا أطال الله فى عمركم وحفظكم وبلدكم .

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان .. مصر بلدي الثاني ما تحقق فى مصر من تقدم فى عهد السيسى فخر لنا جميعاً .

ونحن نفتخر بكم ونسعد بوجودكم pic.twitter.com/epWTlfbVe9 — GAMAL SALEM (@SalemGamal) ٢٤ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mobasma26 #الملك_سلمان_في_مصر حللت اهلا ونزلت سهلا يالملك والله مصر منوره بطلتك ❤️



يا مرحبا ترحيبة البدو لسهيل واعداد ما هبت سحايب مطرها ✋🏻

يا مرحبا يا ريحه الورد والهيل لا هبت النسمة وتطاير عطرها✋🏻

سارقه بيت الشعر 🤓😂❤️❤️🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 — ᏰᎯᏕᗰᎯ 👑🇸🇦🇪🇬🇰🇼 (@Mobasma26) ٢٤ فبراير ٢٠١٩

ومن جهتهم، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ #الملك_سلمان_في_القمه_العربيه والذي تصدر قائمة اكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا اكثر من عشرون الف تغريدة .

فقالت الدكتور ملاك الحســيني"كلهم ضيوف ، و هو القمة ، المهابة والعز والطموح ، قاهر الفرس وباني مجد العرب ، والحكيم في الزمن الصعب" مرفقة تعليقها بصورة للملك سلمان.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @talzlami للعالم العربي والاسلامي قلب هو المملكه العربيه السعوديه. يحاول الأعداء مهاجمة السعوديه في كل مناسبه ويكون صمت المملكه اكثر هيبه في الرد على مكائدهم يتطاول الأقزام احياناً لكن المملكه اعلى من ان ترد عليهم. حفظ الله سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز.



#الملك_سلمان_في_القمه_العربيه — تركي بن رشيد الزلامي 🇸🇦 (@talzlami) ٢٤ فبراير ٢٠١٩