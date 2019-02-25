الملك سلمان في "بلده الثاني"
انطلقت القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ في مصر وانطلق معها الحديث عن القمة على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.
#الملك_سلمان_في_مصر
وبينما يركز جدول أعمال القمة على قضايا الهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب تغيب عنها قضايا الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وانتهاكات حقوق الإنسان، كان تركيز مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على مشاركة الملك سلمان في القمة.
ورحب المصريون بزيارة الملك سلمان من خلال هاشتاغ #الملك_سلمان_في_مصر ، الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من عشرة ألاف تغريدة ، عبر من خلالها المصريون عن فرحتهم معتبرين أن الملك سلمان يزور بلده الثاني.
ومن جهتهم، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ #الملك_سلمان_في_القمه_العربيه والذي تصدر قائمة اكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا اكثر من عشرون الف تغريدة .
فقالت الدكتور ملاك الحســيني"كلهم ضيوف ، و هو القمة ، المهابة والعز والطموح ، قاهر الفرس وباني مجد العرب ، والحكيم في الزمن الصعب" مرفقة تعليقها بصورة للملك سلمان.