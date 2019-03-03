قانون تزويج القاصرات يثير جدلا في لبنان

شارك مئات الأشخاص بدعوة من التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، والتحالف الوطني لحماية الأطفال والطفلات من الزواج المبكر، في مسيرة مطالبين بإقرار قانون يحدد سن الزواج القانوني بـ18 عاما.

#مش_قبل_ال١٨

مصدر الصورة Getty Images Image caption تزويج القاصرات

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان هاشتاغ #مش_قبل_ال١٨ الذي انتشر بشكل كبير على فيسبوك وتويتر ذكر من خلاله الناشطون بمساوىء الزواج في سن مبكرة.

فسألت الاعلامية اللبنانية نانسي السبع "الدولة اللي بتمنع شبابها ينتخبوا قبل ال 21 كيف بتسمح بعقد وتسجيل زواج قاصر ؟! #مش_قبل_ال١٨ مش خيار انما قرار"

وغرّدت النائب بولا يعقوبيان عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر": "البنت الصغيرة عمرها سنتين وامها عمرها ١٨ الأم شاركت بالتظاهرة لحماية البنات من التزويج المبكر! على البرلمان إقرار القانون بأسرع وقت شكرا للنواب المشاركين"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sabehnancy الدولة اللي بتمنع شبابها ينتخبوا قبل ال٢١ كيف بتسمح بعقد وتسجيل زواج قاصر ؟! #مش_قبل_ال١٨ مش خيار انما قرار — Nancy Sabeh (@sabehnancy) ٢ مارس ٢٠١٩

ونظمت المسيرة تحت عنوان "الزواج المبكر ضحاياه كثيرون"، وسار المتظاهرون وغالبيتهم من النساء وبينهم نواب وفنانون، بمواكبة القوى الأمنية، من محيط قصر العدل في منطقة المتحف باتجاه البرلمان اللبناني وسط العاصمة.

ووضع قسم من المتظاهرين شارات بنفسجية حول أعناقهم وعلى رؤوسهم، كتب عليها "ليس قبل الثامنة عشرة"، فيما ارتدت فتيات فساتين زفاف وحملن لافتة زهرية كتب عليها "القضاء على تزويج الأطفال يبدأ بتعليمهن".

وفي اتصال هاتفي مع مسؤولة الحملات والتواصل في التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، حياة مرشاد، قالت لبي بي سي "توقيت المسيرة جاء بالتزامن مع يوم المرأة العالمي ولتذكير مجلس النواب بمشروع القانون المقدم لتحديد سن الزواج بـ 18 سنة وحماية الأطفال من الزواج المبكر"

وأضافت :" هذه المسيرة جاءت للضغط من خلال الشارع لنقول للنواب في المجلس النيابي اللبناني هناك مشروع قانون مجود في أدراج لجنة الإدارة والعدل، يجب المناقشة فيه تمهيدا لإقراره وإحالته للهيئة العامة"

وختمت بالقول "نحن في التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني سنقوم بتحركات تصاعدية، نسعى من خلالها إلى جلب عدد كبير من النواب لدعم حملتنا، والعمل مع الرافضين للقانون للوصول إلى حل في هذه القضية"

ففي لبنان تختلف قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق والحضانة والإرث بحسب طائفة كل شخص، ولا تخضع هذه الأمور الهامة لقانون مدني.

وتسمح كثير من الطوائف الدينية بتزويج الفتيات في عمر 14، أو حتى أقل من ذلك.

ورغم أن قوانين الطوائف قد تنص على أن يكون سن زواج الفتيات أعلى من 14 عاما، إلا أن لرجال الدين سلطة منح استثناءات تجعل من هن أقل من ١٤ سنة ممكنا.