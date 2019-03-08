احتجاجات الجزائر: العاصمة بدون قطارات والأمن يشدد إجراءاته

مصدر الصورة EPA Image caption مظاهرات رافضة لترشح بوتفليقة لعهدة خامسة

أوقفت السلطات الجزائرية خدمة القطارات ومترو الأنفاق في الجزائر العاصمة وعززت من إجراءاتها الأمنية قبل تظاهرات مرتقبة رافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

ودخلت المظاهرات المنددة بترشح بوتفليقة للرئاسة أسبوعها الثالث إذ تشكل تحدياً للرئيس البالغ من العمر 82 عاماً، والذي يطمح في ولاية خامسة خلال الانتخابات المقررة في الثامن عشر من الشهر المقبل.

وطالب عشرات الآلاف من الجزائريين الرئيس ،الذي شارك في حرب الاستقلال عن الجزائر في الفترة بين عامي 1954 - 1962، بالتنحي عن منصبه، لكنه رغم اعتلال صحته قدم أوراق ترشحه في الانتخابات.

ويتوقع خروج مظاهرات كبيرة بعد ظهر هذا اليوم.

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الرئيس الذي لا يتحدث

وكان الرئيس بوتفليقة قد وجّه أول تحذير للمتظاهرين يوم الخميس الماضي، من أن هذه التظاهرات قد تزعزع استقرار البلاد.

ولم يتحدث الرئيس الجزائري في العلن منذ عام 2013 عندما أصيب بجلطة دماغية، ويخضع حالياً للعلاج في مدينة جنيف السويسرية.