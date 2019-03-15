شاهد عيان: قتل الكثير من الأشخاص وسمعت صوت رشاش
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شاهد عيان: قتل الكثير من الأشخاص وسمعت صوت رشاش

  • 15 مارس/ آذار 2019