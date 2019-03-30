النصر يستعيد صدارة الدوري السعودي بعد هزيمة الهلال

حسم نادي النصر السعودي صراع القمة في الرياض لصالحه بعد فوزه على الهلال بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في الجولة الـ25 من الدوري.

وبهذه النتيجة، انتزع النصر صدارة البطولة من الهلال بفارق نقطة، قبل 5 جولات من نهاية الموسم.

#الهلال_والنصر

مصدر الصورة Getty Images Image caption جماهير نادي النصر السعودي

وأثار اللقاء اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية كالسعودية والبحرين والكويت والأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة.

وانتشر عدد من الهاشتاغات قبل المباراة وبعدها، منها #الهلال_والنصر و #النصر_الهلال و #متصدر_لا_تكلمني و #صدارة_غصب، وغيرها. وتجاوز عدد المشاركات في هذه الهاشتاغات نصف مليون تغريدة في الأيام القليلة الماضية.

جماهير النصر

وعبر جماهير النصر عن سعادتهم بالفوز على الهلال، معتبرين أن فريقهم يستحق صدارة الدوري وحصد اللقب.

فقال الشاعر السعودي ياسر التويجري "متصدر لا تكلمني، اللي ينافسنا على المجد هيهات...".

ومن جهته، غرد رئيس مجلس ادارة نادي النصر قائلا :"صدارة غصب، ألف مبروك لجماهير الشمس تحقيق الثلاث نقاط وعودة الصدارة، سيناريو جميل وكان لابد أن ينتصر راس برونو في النهاية، حضوركم في المدرجات كل مباراة سيحقق الانتصارات وأمامنا خمس مباريات".

جماهير الهلال

وفي المقابل، لم تكن جماهير الهلال راضية عن أداء الفريق في المباراة، وطالب بعضهم باستقالة رئيس مجلس إدارة النادي محمد بن فيصل الذي اعتذر للجماهير على صفحته في تويتر بالقول :"جمهور الهلال العزيز في البداية اعتذر لكم وانا اتحمل المسؤولية كامله واعدكم بتلافي اخطائي في المستقبل وسنعمل على ما يسعدكم في الفترة القادمة .انتم تستحقون الفرح والفرح فقط واعذروني على تقصيري واني كنت سبب حزنكم اليوم".

ورد حمد الدوسري عليه قائلا :"بطولة الهلال الأهم هذا الموسم استقالتك، أهديت السوبر للزمالك وسلمَّت الدوري للنصر، فماذا يمكن أن يضيف استمرارك غير تلطيخ هيبة الزعيم"

وقال عبد العزيز النصيري :"ابتعدوا عن السب واللعن وانتقد من تشوفه انه خلف الاخفاقات الاخيرة ، ترى #الهلال اللي احزنك اليوم افرحك كثير ولاتزال الامور قائمة بالحصول على الدوري والبطولة العربية وكأس الملك واسيا، ولا تستغربون فرحتهم ناس ما تفرح الا كل20 سنه مرة وشف انت كم فرحت بال 20 سنة".