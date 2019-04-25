من يقف وراء تجارة الحشيش المغربي التي يقدر حجمها بمليارات الدولارات؟ تحقيق استقصائي جديد من بي بي سي عربي تتحدث فيه إلى مزارعي نبتة القنب، ومهربيه، والسلطات التي تحاول ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم.

من يحقق الثراء من الحشيش المغربي؟

Image caption يعتبر مخدر الحشيش أكثر مخدرات العالم شيوعا ومعدل استخدامه في الارتفاع

تعتبر زراعة القنب المخدر مصدر رزق لنحو مليون شخص في المغرب، على الرغم من أن زراعته غير قانونية.

وتفيد احصائيات بأن هناك 40 ألف مزارع مطلوب القبض عليهم، وهو ما يجعلهم يدفعون رشاوى من دخلهم الضئيل الذي لا يتعدى مئة دولار في الشهر للواحد منهم.

وفي مياه البحر المتوسط، تقوم السلطات الإسبانية بمطاردات على مدار الساعة ضد مهربي الحشيش الذين ينجحون في تهريب مئات الأطنان من المخدر إلى أوروبا.

وتعد العاصمة الهولندية أمستردام المقصد الرئيسي لمخدر الحشيش، فهناك توجد قوانين تشرع استهلاكه، على الرغم من أن استيراده غير قانوني.

في هذا الفيلم نستكشف معاناة زارعي نبتة الحشيش وكيف يتضاعف سعر المحصول بعد تهريبه ووصوله إلى متعاطيه في أوروبا.

يمكنكم مشاهدة الفيلم كاملا عبر يوتيوب: