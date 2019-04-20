صور معبرة ولافتات غريبة رفعها الجزائريون في المظاهرات

خرج يوم أمس 19نيسان/ أبريل 2019، وللجمعة التاسعة على التوالي الآلاف من الجزائريين للتظاهر، ضد الرئيس المؤقت للجزائر، عبد القادر بن صالح، وباقي رموز النظام السابق، في مسيرات كبيرة جابت شوارع الجزائر.

#حراك_19_افريل

مصدر الصورة Twitter @AyoubHm213 @souamesfarah Image caption لافتات وصور اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر

ورفع المتظاهرون لافتات وصورا أعاد الكثير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر وعدد من الدول العربية نشرها، وأطلق الجزائريون هاشتاغ #حراك_19_افريل الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الجزائر حاصدا أكثر من خمس آلاف تغريدة أكد من خلالها الجزائريون تمسكهم بالحراك وبالمطالب التي نادوا لتحقيقها منذ اليوم الأول.

ولفت الجزائريون أنظار العالم من خلال لافتات وصور تم رفعها في الشوارع، وانتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصورة الأولى

نشر أيوب صورة لشاب جزائري من ذوي الإعاقة شارك في التظاهرة على كرسيه المتحرك، فمشاركة الشاب لم تكن حديث المغردين وإنما رفع الشاب وكرسيه المتحرك فوق الجميع هو الذي أثار مشاعر كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفق أيوب الصورة بعبارات قال فيها :" في لحظة تراحم مليئة بالأحاسيس طار من ليس له جناح و قفز من ليس له أرجل، في الجزائر لم يهن المعاق بل قفز في السماء فوق أكتاف الرجال، بهتاف الأبطال، يناشد الحرية، يناشد يوما تزدهر فيه الحياة، رحم الله هذا الشعب"

فعلقت تنسيم أبو عودة على الصورة قائلة :"لو لم اكن فلسطينية لوددت أن اكون جزائرية، عاش شعبكم العظيم"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @TasneemNAbuowda لو لم اكن فلسطينية لوددت ان اكون جزائرية ❤ عاش شعبكم العظيم❤ — تَسنيم ناهض أبوعودة (@TasneemNAbuowda) ١٩ أبريل ٢٠١٩

الصورة الثانية

صورة أخرى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرتها فرح على تويترتحتوي على صور لقادة جزائريين وتتحدث عن المسلسل الأمريكي الشهير Game Of Thronesأي لعبة العروش ولكن بالنكهة الجزائرية.

وكتبت فرح تعليقا باللغة الإنجليزية على الصورة قالت فيه :" HBO has game of thrones, we have game of clones" أي "هم لديهم لعبة العروش ونحن لدينا لعبة الاستنساخ"

وعلقت ياسمينا على الصورة قائلة :"أتمنى حقًا أن يكون لدي نصف الخيال الذي يتمتع به بعض الجزائريين في لافتاتهم"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @animsche I genuinely wish I had half of the imagination some Algerians have with their epic posters👌🏻 — Yasmina (@animsche) ١٩ أبريل ٢٠١٩

الصورة الثالثة

ونشرت سارة صورة على مواقع التواصل الاجتماعي وصفتها بالمؤلمة، ويظهر في الصورة طفلان جزائريان يحملان لافتة كتب عليها :" البلاد بعتوها رغم ثرائكم وسنشتريها رغم فقرنا" وأرفقت سارة الصورة بتعليق قالت فيه :"عبارة مؤلمة، البلاد بعتوها رغم ثرائكم وسنشتريها رغم فقرنا"

الصورة الرابعة

وتداول مستخدمو مواقع التواصل صورة قيل أنها من "برج بوعريريج" لمئات الأشخص ينتشرون في مبنى قيد الإنشاء مؤلف من ست طبقات رفعت عليه لافتة كبيرة كتب عليها "العدل أساس الحكم".

فكتب أحدهم :"الولاية الوحيدة التي يفهم أهلها ما يحدث ويطالبون بالشيء الأساسي والذي سينفعنا، الوعي في أبهى حلة، دمتي يا برج بوعريريج منبرا للوعي"

وقال يوسف :"الصورة تعبر عن ألف كلمة ..ولاية البرج من أول جمعة كانت مطالبها واضحة ضد الدولة العميقة المدعومة من فرنسا..الوعي انطلق من البرج ..أيضا الكتابة بالانجليزية وهي رسالة و ضربة موجعة للوبي الفرنسي ..يبدو أنها الولاية الوحيدة لي فاهمة معضلة الجزائر"

وقال سفيان :"لاشيء يدعوك للفخر أكثر من أنك جزائري الجزائر التي أبهرت العالم بثورة نوفمبر المجيدة وقدمت ما قدمت ، تعود اليوم لتقدم للعالم أبهى وأحلى صورة عن الحضارة وعن الحب الذي يمكن أن نقدمه للوطن. شكرا أيها الشعب العظيم ، شكرا لأننا إشتركنا في حب هذه البلاد العظيمة"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Sofiane19490973 لاشيء يدعوك للفخر أكثر من أنك جزائري

الجزائر التي أبهرت العالم بثورة نوفمبر المجيدة وقدمت ما قدمت ، تعود اليوم لتقدم للعالم أبهى وأحلى صورة عن الحضارة وعن الحب الذي يمكن أن نقدمه للوطن.

شكرا أيها الشعب العظيم ، شكرا لأننا إشتركنا في حب هذه البلاد العظيمة. 🇩🇿🇩🇿

#حراك_19_افريل pic.twitter.com/AnEuH945Xj — Sofiane.setif 🇩🇿🇩🇿 (@Sofiane19490973) ١٩ أبريل ٢٠١٩

ولم تكن هذه الصور واللافتات الوحيدة التي أثارات اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فتداول المستخدمون عدد كبير منها نعرض عليكم بعضها.