"بلا قيود" مع صالح الجبواني وزير النقل في الحكومة اليمنية

قال صالح أحمد محمد الجبواني وزير النقل في الحكومة اليمنية ، في مقابلة ،إن الإماراتيين وجدوا ترحيباَ كبيراَ عند دخولهم إلى عدن ابّان تحريرها من الحوثيين . ويرى الجبواني أنَ موقف المواطنين في عدن قد تغير إلى النقيض تماماَ بعد ثلاث سنوات ،حيث وصل الأمر إلى نزع صور مشايخ الإمارات والقائها حسب تعبيره. ويرى الجبواني أنّ الإماراتيين غُرر بهم من قبل أناس من الداخل، مما دفعهم إلى اتخاذ قرارات خاطئة حسب وصفه. وأوضح الجبواني أنهم لا يريدون خروج الإمارات من التحالف العربي في اليمن، ولكنهم يرغبون في تصحيح العلاقة حسب قوله.

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