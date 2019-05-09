في رمضان: الدول التي يصوم مسلموها لفترة أطول

في الخارطة أدناه ، يمكنك رؤية طول الصيام وشروق الشمس وغروبها في أجزاء مختلفة من العالم. يتم تحديث الأوقات تلقائيًا وخلال شهر رمضان يمكنك رؤية ساعة الفجر والإفطار في مكان إقامتك.

طول وقت الصوم: الفجر: :الفجر الشروق: :الشروق الغروب: :الغروب آيسلندا أفغانستان ألمانيا إندونيسيا إيران استراليا البرازيل السعودية السنغال السويد الصين العراق المغرب الهند الولايات المتحدة باكستان بريطانيا تركيا تشيلي تنزانيا جنوب إفريقيا روسيا سوريا غرينلاند فرنسا كندا كينيا ليبيا مصر نيجيريا هونغ كونغ طول وقت الصوم: الفجر: :الفجر الشروق: :الشروق الغروب: :الغروب طول وقت الصوم: الفجر: :الفجر الشروق: :الشروق الغروب: :الغروب آيسلندا طول وقت الصوم: 19ساعة39دقيقة الفجر: 02:38 الشروق: 04:33 الغروب: 22:17

أفغانستان طول وقت الصوم: 15ساعة6دقيقة الفجر: 03:38 الشروق: 04:56 الغروب: 18:44

ألمانيا طول وقت الصوم: 16ساعة43دقيقة الفجر: 03:55 الشروق: 05:43 الغروب: 20:38

إندونيسيا طول وقت الصوم: 12ساعة51دقيقة الفجر: 04:54 الشروق: 05:53 الغروب: 17:45

إيران طول وقت الصوم: 15ساعة11دقيقة الفجر: 04:46 الشروق: 06:05 الغروب: 19:57

استراليا طول وقت الصوم: 11ساعة44دقيقة الفجر: 05:24 الشروق: 06:35 الغروب: 17:08

البرازيل طول وقت الصوم: 12ساعة9دقيقة الفجر: 05:26 الشروق: 06:30 الغروب: 17:35

السعودية طول وقت الصوم: 14ساعة22دقيقة الفجر: 04:05 الشروق: 05:13 الغروب: 18:27

السنغال طول وقت الصوم: 14ساعة1دقيقة الفجر: 05:28 الشروق: 06:43 الغروب: 19:29

السويد طول وقت الصوم: 18ساعة23دقيقة الفجر: 02:37 الشروق: 04:30 الغروب: 21:00

الصين طول وقت الصوم: 15ساعة38دقيقة الفجر: 03:38 الشروق: 05:05 الغروب: 19:16

العراق طول وقت الصوم: 15ساعة0دقيقة الفجر: 03:51 الشروق: 05:08 الغروب: 18:51

المغرب طول وقت الصوم: 15ساعة3دقيقة الفجر: 04:14 الشروق: 05:31 الغروب: 19:17

الهند طول وقت الصوم: 14ساعة37دقيقة الفجر: 04:24 الشروق: 05:35 الغروب: 19:01

الولايات المتحدة طول وقت الصوم: 15ساعة4دقيقة الفجر: 04:39 الشروق: 05:56 الغروب: 19:43

باكستان طول وقت الصوم: 14ساعة56دقيقة الفجر: 03:57 الشروق: 05:12 الغروب: 18:53

بريطانيا طول وقت الصوم: 17ساعة22دقيقة الفجر: 03:14 الشروق: 05:19 الغروب: 20:36

تركيا طول وقت الصوم: 15ساعة44دقيقة الفجر: 04:25 الشروق: 05:53 الغروب: 20:09

تشيلي طول وقت الصوم: 11ساعة43دقيقة الفجر: 06:12 الشروق: 07:22 الغروب: 17:55

تنزانيا طول وقت الصوم: 13ساعة4دقيقة الفجر: 05:26 الشروق: 06:37 الغروب: 18:30

جنوب إفريقيا طول وقت الصوم: 12ساعة3دقيقة الفجر: 05:30 الشروق: 06:36 الغروب: 17:33

روسيا طول وقت الصوم: 17ساعة55دقيقة الفجر: 02:28 الشروق: 04:30 الغروب: 20:23

سوريا طول وقت الصوم: 15ساعة1دقيقة الفجر: 04:23 الشروق: 05:40 الغروب: 19:24

غرينلاند طول وقت الصوم: 19ساعة40دقيقة الفجر: 02:37 الشروق: 04:32 الغروب: 22:17

فرنسا طول وقت الصوم: 16ساعة51دقيقة الفجر: 04:26 الشروق: 06:18 الغروب: 21:17

كندا طول وقت الصوم: 16ساعة19دقيقة الفجر: 03:52 الشروق: 05:31 الغروب: 20:11

كينيا طول وقت الصوم: 13ساعة16دقيقة الفجر: 05:16 الشروق: 06:27 الغروب: 18:32

ليبيا طول وقت الصوم: 15ساعة23دقيقة الفجر: 04:32 الشروق: 06:13 الغروب: 19:55

مصر طول وقت الصوم: 14ساعة44دقيقة الفجر: 03:53 الشروق: 05:06 الغروب: 18:37

نيجيريا طول وقت الصوم: 13ساعة24دقيقة الفجر: 05:31 الشروق: 06:31 الغروب: 18:55

هونغ كونغ طول وقت الصوم: 14ساعة12دقيقة الفجر: 04:41 الشروق: 05:47 الغروب: 18:53 ملاحظة: التوقيتات تتبع عاصمة الدولة المعنية المصدر: aladhan.com وislamicfinder

في أي الدول يصوم المسلمون لفترة أطول؟

في نصف الكرة الشمالي ، يكون الزمن بين شروق الشمس وغروبهاأطولمما في نصف الكرة الجنوبي.

لذلك ينبغي على المسلمين أن يصوموا أكثر من 17 ساعة في الدول الأقرب إلى القطب الشمالي.

فعلى سبيل المثال، في غرينلاندينبغي على المسلمين أن يصوموا نحو 20 ساعة.

وفي المقابل، وفي أستراليا على سبيل المثال، يصوم المسلمون لأقل من 12 ساعة.