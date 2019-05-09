في رمضان: الدول التي يصوم مسلموها لفترة أطول
- 9 مايو/ أيار 2019
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في الخارطة أدناه ، يمكنك رؤية طول الصيام وشروق الشمس وغروبها في أجزاء مختلفة من العالم. يتم تحديث الأوقات تلقائيًا وخلال شهر رمضان يمكنك رؤية ساعة الفجر والإفطار في مكان إقامتك.
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آيسلنداطول وقت الصوم: 19ساعة39دقيقةالفجر: 02:38الشروق: 04:33الغروب: 22:17
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أفغانستانطول وقت الصوم: 15ساعة6دقيقةالفجر: 03:38الشروق: 04:56الغروب: 18:44
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ألمانياطول وقت الصوم: 16ساعة43دقيقةالفجر: 03:55الشروق: 05:43الغروب: 20:38
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إندونيسياطول وقت الصوم: 12ساعة51دقيقةالفجر: 04:54الشروق: 05:53الغروب: 17:45
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إيرانطول وقت الصوم: 15ساعة11دقيقةالفجر: 04:46الشروق: 06:05الغروب: 19:57
-
استرالياطول وقت الصوم: 11ساعة44دقيقةالفجر: 05:24الشروق: 06:35الغروب: 17:08
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البرازيلطول وقت الصوم: 12ساعة9دقيقةالفجر: 05:26الشروق: 06:30الغروب: 17:35
-
السعوديةطول وقت الصوم: 14ساعة22دقيقةالفجر: 04:05الشروق: 05:13الغروب: 18:27
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السنغالطول وقت الصوم: 14ساعة1دقيقةالفجر: 05:28الشروق: 06:43الغروب: 19:29
-
السويدطول وقت الصوم: 18ساعة23دقيقةالفجر: 02:37الشروق: 04:30الغروب: 21:00
-
الصينطول وقت الصوم: 15ساعة38دقيقةالفجر: 03:38الشروق: 05:05الغروب: 19:16
-
العراقطول وقت الصوم: 15ساعة0دقيقةالفجر: 03:51الشروق: 05:08الغروب: 18:51
-
المغربطول وقت الصوم: 15ساعة3دقيقةالفجر: 04:14الشروق: 05:31الغروب: 19:17
-
الهندطول وقت الصوم: 14ساعة37دقيقةالفجر: 04:24الشروق: 05:35الغروب: 19:01
-
الولايات المتحدةطول وقت الصوم: 15ساعة4دقيقةالفجر: 04:39الشروق: 05:56الغروب: 19:43
-
باكستانطول وقت الصوم: 14ساعة56دقيقةالفجر: 03:57الشروق: 05:12الغروب: 18:53
-
بريطانياطول وقت الصوم: 17ساعة22دقيقةالفجر: 03:14الشروق: 05:19الغروب: 20:36
-
تركياطول وقت الصوم: 15ساعة44دقيقةالفجر: 04:25الشروق: 05:53الغروب: 20:09
-
تشيليطول وقت الصوم: 11ساعة43دقيقةالفجر: 06:12الشروق: 07:22الغروب: 17:55
-
تنزانياطول وقت الصوم: 13ساعة4دقيقةالفجر: 05:26الشروق: 06:37الغروب: 18:30
-
جنوب إفريقياطول وقت الصوم: 12ساعة3دقيقةالفجر: 05:30الشروق: 06:36الغروب: 17:33
-
روسياطول وقت الصوم: 17ساعة55دقيقةالفجر: 02:28الشروق: 04:30الغروب: 20:23
-
سورياطول وقت الصوم: 15ساعة1دقيقةالفجر: 04:23الشروق: 05:40الغروب: 19:24
-
غرينلاندطول وقت الصوم: 19ساعة40دقيقةالفجر: 02:37الشروق: 04:32الغروب: 22:17
-
فرنساطول وقت الصوم: 16ساعة51دقيقةالفجر: 04:26الشروق: 06:18الغروب: 21:17
-
كنداطول وقت الصوم: 16ساعة19دقيقةالفجر: 03:52الشروق: 05:31الغروب: 20:11
-
كينياطول وقت الصوم: 13ساعة16دقيقةالفجر: 05:16الشروق: 06:27الغروب: 18:32
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ليبياطول وقت الصوم: 15ساعة23دقيقةالفجر: 04:32الشروق: 06:13الغروب: 19:55
-
مصرطول وقت الصوم: 14ساعة44دقيقةالفجر: 03:53الشروق: 05:06الغروب: 18:37
-
نيجيرياطول وقت الصوم: 13ساعة24دقيقةالفجر: 05:31الشروق: 06:31الغروب: 18:55
-
هونغ كونغطول وقت الصوم: 14ساعة12دقيقةالفجر: 04:41الشروق: 05:47الغروب: 18:53
ملاحظة: التوقيتات تتبع عاصمة الدولة المعنية
المصدر: aladhan.com وislamicfinder
في أي الدول يصوم المسلمون لفترة أطول؟
في نصف الكرة الشمالي ، يكون الزمن بين شروق الشمس وغروبهاأطولمما في نصف الكرة الجنوبي.
لذلك ينبغي على المسلمين أن يصوموا أكثر من 17 ساعة في الدول الأقرب إلى القطب الشمالي.
فعلى سبيل المثال، في غرينلاندينبغي على المسلمين أن يصوموا نحو 20 ساعة.
وفي المقابل، وفي أستراليا على سبيل المثال، يصوم المسلمون لأقل من 12 ساعة.