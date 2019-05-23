وظيفة شاغرة في قسم التعاون والشراكات الدولية في بي بي سي

يعلن قسم التعاون والشراكات الدولية في بي بي سي عن حاجته لموظف مسؤول عن تطوير شراكات العمل.

موقع العمل: مكتب بي بي سي بدبي - دولة الإمارات العربية.

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آخر موعد لإرسال الطلبات 10 يونيو/حزيران 2019