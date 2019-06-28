موجة حر غير مسبوقة تجتاح أوروبا

  • 28 يونيو/ حزيران 2019

درجات الحرارة تبلغ أرقاما قياسية في دول أوروبا وتدفع الناس إلى البحث بكل الوسائل عن وسائل الترويح عن النفس والاحتماء من ضربات الشمس الحارقة.

  • الحراراة Reuters

    الحرارة تجاوزت 40 درجة مئوية جنوبي فرنسا، فكانت هذه النافورات ملاذا للناس من الشمس الحارقة

  • إسبانيا AFP

    ارتفاع درجات الحرارة في إسبانيا أدى إلى اندلاع نيران التهمت 4 آلاف هكتار من الغابات في مقاطعة كاتالونيا

  • إيطاليا EPA

    هذا الكلب يبحث عن شيء من الانتعاش في هذه النافورة شمالي إيطاليا، إذ بلعت درجات الحرارة هناك 40 درجة مئوية.

  • فرنسا AFP

    في مدينة مونبوليي الفرنسية، وجد هذا الطفل متعة لا نظير لها تحت المياه التي غمرته هربا من الحرارة

  • ألمانيا AFP

    دب قطبي يستمتع بفاكهة مجمدة في حديقة حيوانات في ألمانيا التي تشهد حرارة غير مسبوقة

  • ألمانيا AFP

    الحل الوحيد للهروب من الحرارة بالنسبة لهذين الزوجين في ألمانيا هو الغطس في بحيرة وقضاء وقت منعش في مياهها