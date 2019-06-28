موجة حر غير مسبوقة تجتاح أوروبا
درجات الحرارة تبلغ أرقاما قياسية في دول أوروبا وتدفع الناس إلى البحث بكل الوسائل عن وسائل الترويح عن النفس والاحتماء من ضربات الشمس الحارقة.
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Reuters
الحرارة تجاوزت 40 درجة مئوية جنوبي فرنسا، فكانت هذه النافورات ملاذا للناس من الشمس الحارقة
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AFP
ارتفاع درجات الحرارة في إسبانيا أدى إلى اندلاع نيران التهمت 4 آلاف هكتار من الغابات في مقاطعة كاتالونيا
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EPA
هذا الكلب يبحث عن شيء من الانتعاش في هذه النافورة شمالي إيطاليا، إذ بلعت درجات الحرارة هناك 40 درجة مئوية.
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AFP
في مدينة مونبوليي الفرنسية، وجد هذا الطفل متعة لا نظير لها تحت المياه التي غمرته هربا من الحرارة
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AFP
دب قطبي يستمتع بفاكهة مجمدة في حديقة حيوانات في ألمانيا التي تشهد حرارة غير مسبوقة
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AFP
الحل الوحيد للهروب من الحرارة بالنسبة لهذين الزوجين في ألمانيا هو الغطس في بحيرة وقضاء وقت منعش في مياهها
معرض الصور
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