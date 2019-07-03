وظائف شاغرة في بي بي سي عربي

تعلن بي بي سي عربي عن وظيفة صحفي مع فريق الأونلاين Digital Journalist للعمل من بيروت.

للاطلاع على تفاصيل الوظيفة وتقديم الطلبات يُرجى الضغط على الرابط أدناه:

https://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/Journalist-Beirut-Online-BBC-Arabic/34602