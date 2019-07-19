هل يخطف رياض محرز لقب فخر العرب من محمد صلاح؟

ازدادت شعبية نجم المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم رياض محرز بشكل ملحوظ خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، خاصة بعد تسجيله هدف الفوز على نيجيريا في نصف النهائي الذي أهل الجزائر لأول نهائي في البطولة منذ فوزها باللقب على أرضها عام 1990.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً بشأن الشخص الذي يستحق حمل لقب "فخر العرب".

وكان مشجعون ومعلقون رياضيون قد أطلقوا اللقب على "محمد صلاح" العام الماضي بعد تسجيله عدداً من الانتصارات الكروية غير المسبوقة عربياً.

أما وقد خفت تألق صلاح نوعاً ما خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها بلده الأم مصر، فقد ظهر من ينافسه على اللقب. فهل يتفوق محرز على النجم المصري محمد صلاح؟