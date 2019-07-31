#ترندينغ: باحثة تونسية تثير جدلا وردود فعل غاضبة بعد سؤالها: هل نبي الإسلام حقيقة أم أسطورة؟
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تصريحات للباحثة التونسية هالة وردي تتسبب في جدل في مواقع التواصل بسبب انتقادها للنبي محمد

  • 31 يوليو/ تموز 2019

تسببت تصريحات للباحثة التونسية هالة الوردي في حالة من الغضب وردود الفعل الرافضة لما وصف بأنه إهانة للإسلام ولنبي الإسلام، وذلك عندما شككت الباحثة في وجود الرسول، وفي صحة ما نعرفه من تاريخ الإسلام الأول