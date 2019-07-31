ترندينغ: باحثة تونسية تثير جدلا وردود فعل غاضبة بعد سؤالها: هل نبي الإسلام حقيقة أم أسطورة؟

تسببت تصريحات للباحثة التونسية هالة الوردي في حالة من الغضب وردود الفعل الرافضة لما وصف بأنه إهانة للإسلام ولنبي الإسلام، وذلك عندما شككت الباحثة في وجود الرسول، وفي صحة ما نعرفه من تاريخ الإسلام الأول
تصريحات للباحثة التونسية هالة وردي تتسبب في جدل في مواقع التواصل بسبب انتقادها للنبي محمد
- 31 يوليو/ تموز 2019
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