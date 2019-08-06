FVD'HKDH J'HV] KPGM JV;DM UGN hVHQDIH

وجدت نحلة تركية طريقها إلى بريطانيا في أمتعة عائلة بريطانية عائدة من عطلة في تركيا، لكن الحكومة البريطانية طالبت بالقاء القبض عليها، أو قتلها، نظرا لأنها تشكل خطرا على النحل المحلي
#ترندينغ: بريطانيا تقرر إعدام نحلة تركية على أراضيها والصحافة التركية تطالب باستعادتها
- 6 أغسطس/ آب 2019
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