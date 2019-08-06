FVD'HKDH J'HV] KPGM JV;DM UGN hVHQDIH
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

#ترندينغ: بريطانيا تقرر إعدام نحلة تركية على أراضيها والصحافة التركية تطالب باستعادتها

  • 6 أغسطس/ آب 2019

وجدت نحلة تركية طريقها إلى بريطانيا في أمتعة عائلة بريطانية عائدة من عطلة في تركيا، لكن الحكومة البريطانية طالبت بالقاء القبض عليها، أو قتلها، نظرا لأنها تشكل خطرا على النحل المحلي