#ترندينغ: ردود فعل متباينة بعد حديث ناشطة سعودية وآخرى صحفية عن رغبتهن بزيارة إسرائيل
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سعوديتان تعبِّران عن الرغبة بزيارة إسرائيل وتحدثان جدلا

  • 6 أغسطس/ آب 2019

قالت ناشطتان سعوديتان إنهما ترغبان في زيارة إسرائيل، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط العربية والسعودية بشأن التطبيع مع إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية.

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