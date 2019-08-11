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اقتحمت الشرطة الإسرائيلية ساحات الحرم القدسي الشريف وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات آلاف الفلسطينيين، ما أدى إلى اشتباكات بعد صلاة عيد الأضحى.

وأصيب 60 فلسطينيا على الأقل جراء استخدام قنابل الغاز، ونُقل 15 منهم إلى المستشفى.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد نشرت العشرات من جنودها في ساحات المسجد الأقصى.

ودخل قائد شرطة القدس إلى ساحات المسجد لإجراء ما سمي بتقييم للوضع.

وكانت جماعات يهودية متطرفة قد حاولت التجمع قرب باب المغاربة للدخول إلى المسجد للاحتفال بذكرى ما يسمى بخراب الهيكل، والذي تزامن هذا العام مع عيد الأضحى، لكن الشرطة الإسرائيلية لم تسمح لهم بالدخول تحسبا لوقوع مواجهات مع الفلسطينيين الذين تجمعوا في ساحات المسجد منذ ساعات الصباح الأولى.

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غير أن الشرطة سمحت في وقت لاحق لعشرات المتطرفين اليهود بالدخول لعدة دقائق إلى ساحات الحرم القدسي واستخدمت قنابل الصوت لتفريق آلاف المصلين.

وتركزت المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين بين بابي المغاربة والسلسلة.

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وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية قد أخرت صلاة العيد، كما طلبت من مساجد القدس عدم إقامة صلاة العيد من أجل تشجيع أكبر عدد من المصلين للصلاة في المسجد الأقصى.