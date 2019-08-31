إطلاق نار عشوائي في ولاية تكساس الأمريكية والشرطة تؤكد وقوع ضحايا

أعلنت السلطات الأمريكية وقوع عدد من الضحايا غرب ولاية تكساس الأمريكية في إطلاق نار عشوائي.

وأضافت شرطة مدينه أوديسا أن مسلحا واحدا على الأقل أطلق النار بشكل عشوائي بينما كان يقود سيارته في الجزء الغربي من المدينة.

وأفادت الشرطة بوقوع عدد من الضحايا جراء إطلاق الأعيرة النارية، وأكدت أن المشتبه به اختطف سيارة خدمات بريد أمريكية.

ونقلت تقارير محلية أخبارا عن إصابة ما لا يقل عن عشرة أشخاص.

وقالت الشرطة إن أحد المشتبه بهم قد قُتل بالرصاص وإن إطلاق النار قد توقف في الوقت الحالي، لكن تقارير أفادت بأنه يجري التحقيق مع مشتبه بهم آخرين.

وكانت الشرطة قد قالت في منشور على موقع فيسبوك، إن "شخصا أو ربما شخصين يتجولان في مدينة أوديسا ويطلقان النار بشكل عشوائي على الناس".

من جهتها قالت الشرطة المحلية في مدينة ميدلاند المجاورة "نعتقد أن هناك اثنين من المشتبه بهم يستقلان سيارتين منفصلتين، الأولى شاحنة تويوتا صغيرة ذهبية اللون، والأخرى شاحنة بريد بيضاء اللون تتبع شركة "يو آس بي"، ونصحت الناس بالابتعاد عن المنطقة والبقاء في منازلهم.

وقد أعلنت الشرطة لاحقا أن المشتبه به قتل بالقرب من منطقة سينيرجي في أوديسا، وأن اطلاق النار قد توقف، وأنها تحقق مع مشبه بهم آخرين".