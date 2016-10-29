بوب ديلان: شرف الفوز بجائزة نوبل جعلني عاجزا عن الكلام

مصدر الصورة Reuters

قالت مؤسسة نوبل إن المغني وكاتب الأغاني بوب ديلان قبل جائزة نوبل في الأدب منهيا حالة الصمت التي سادت بعد إعلان فوزه بها في وقت سابق من الشهر الجاري، وقال إن شرف حصوله عليها جعله "عاجزا عن الكلام."

وأضافت المؤسسة في بيان بهذا الشأن أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المغني سيحضر مراسم تسليم الجائزة في ديسمبر/ كانون أول المقبل.

ورغم ذلك، نسبت صحيفة بريطانية لديلان القول إنه يعتزم تسلم الجائزة بنفسه "إذا تمكن من ذلك."

وكان قد اُعلن فوز ديلان بالجائزة في 13 أكتوبر/ تشرين أول الجاري عن "خلقه تعبيرات شعرية ضمن التقاليد العظيمة للأغاني الأمريكية".

ومع ذلك، فإن تجاهله للأمر أثار الدهشة. وفي الأسبوع الماضي وصف أحد أعضاء الأكاديمية السويدية التي تمنح جوائز نوبل صمته بأنه يعكس "افتقادا إلى الأدب وغطرسة."

ولكن أعلنت مؤسسة نوبل الجمعة أن ديلان اتصل بسارة دانيوس، السكرتيرة الدائمة للأكاديمية السويدية، وأبلغها :"إن خبر فوزي بالجائزة جعلني عاجزا عن الكلام. وأنا أقدر هذا التشريف كثيرا."

ورغم أن البيان لم يوضح ما إذا كان ديلان سيحضر مأدبة تسليم الجائزة في ستوكهولم، نسبت صحيفة الديلي تليغراف البريطانية له القول :"بالتأكيد لو تمكنت من ذلك."

وفي حوار مع الصحيفة وصف الجائزة بأنها "مذهلة وأمر لا يصدق."

ونسبت له الصحيفة القول:" إنه من الصعب تصديق الأمر. فمن يحلم بشيء كهذا؟