ردود فعل المشاهير الأمريكيين على انتخاب ترامب رئيسا للبلاد

مصدر الصورة AP Image caption مادونا أدت عرضا فنيا دعما لكلينتون في نيويورك، ليلة الإثنين

تتواصل ردود فعل المشاهير في الولايات على انتخاب دونالد ترامب رئيسا لأمريكا، إذ أعرب الكثيرون عن صدمتهم من نتائج الانتخابات.

وقالت المطربة الشهيرة "شير" إن "العالم لن يكون كما كان"، بينما قالت نجمة موسيقى البوب أرينا غراندي إنها "بكت" حزنا بعد سماع النتائج.

وظل آخرون أكثر تفاؤلا، إذ علقت المغنية مادونا في حسابها على موقع تويتر قائلة: "لن نستسلم."

لكن أنصار ترامب احتفلوا بفوزه، من بينهم الممثل ستيفن بالدوين.

وقال بالدوين في حسابه على تويتر إنه "فخور بكونه جزءا من مثل هذا الحدث التاريخي المذهل."

وعلق الممثل ستيفان سيغال: "تهانينا لدونالد ترامب لانتصارك المذهل على خصمك! والمضي قدما في جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى."

وقالت الممثلة ستايسي داش، الذي اشتهر في فيلم "كلوليس" (فتيات لا يفقهن شيئا): "أمريكا ستكون عظيمة مرة أخرى."

في المقابل، قالت الممثلة، رشيدة جونز، إنه "يوم مظلم"، بينما قالت زميلتها، كريستينا أبليغيت، إنها شعرت بـ "حزن بالغ".

في حين قالت المغنية الشهيرة، ليدي غاغا، إحدى أنصار هيلاري كلينتون: "في حجرة مليئة بالأمل، سيُسمع صوتنا. انهضوا للرحمة والمساواة والحب. لن يوقفنا شيء."

وكتبت المغنية كيتي بيري، التي روجت لفوز كلينتون خلال فرز الأصوات، سلسلة من التغريدات، قالت في إحداها: "لن نصمت أبدا."

وقال مغني موسيقى الراب ماكليمور على موقع إنستغرام: "أنا محبط ومصدوم ومرعوب للغاية مما حدث الليلة."

في حين قالت الممثلة ميا فارو: "علينا الصمود من أجل المساواة وحريتنا والعلم والعدل."

وقال الممثل الأمريكي، كريس إيفانز، إنه شعر بـ "حرج" من أجل أمريكا.

وأضاف: "لقد سمحنا لمروج للكراهية بقيادة أمتنا."

ولم تغب ردود المشاهير البريطانيين، إذ علقت مؤلفة هاري بوتر، جي كيه رولينغ، في حسابها على تويتر، قائلة: "صامدون معا، متمسكون بموقفنا من أجل الضعفاء".

وكتبت المغنية البريطانية، ليلي ألين، سلسلة من الرسائل على تويتر.

وقالت في إحداها: "العولمة تدمر الديمقراطية، والولايات المتحدة اختارت رجلا شيد برجا ذهبيا أطلق اسمه عليه للعيش فيه رئيسا للبلاد."

لكن الصحفي البريطاني، بيرس مورغان، هنأ "صديقه"، ووصف فوز ترامب بأنه "إنجاز مذهل".